Herrischried Jugend des EHC Herrischried bereit für neue Saison

Unter neuer Leitung war die Jugendabteilung "Young Stags" des EHC Herrischried in einem Trainingslager in Füssen.

Unter neuer Leitung absolvierte die Nachwuchsabteilung des EHC Herrischried dieser Tage ein Trainingslager im Bundesleistungszentrum für Eishockey in Füssen. Alexander Geiger, neuer Jugendleiter des EHC Herrischried, organisierte mit dem ebenfalls neuen Trainerstab die erste Trainingsreise der Young Stags.

Neben gewohntem Training auf dem Eis standen auch Trainingseinheiten abseits der Eissporthalle und Theorie-Unterricht auf dem Plan. Als Höhepunkte der Woche wurde am Mittwoch ein Grillfest mit anschließender Nachtwanderung organisiert. Angereist sind 28 Spieler in vier Altersstufen, die diese besondere Chance der Saisonvorbereitung genutzt haben. Im Vordergrund des Trainingscamps standen neben den Grundlagen für die neue Saison vor allem Spaß und die Besserung des Klimas innerhalb der Mannschaften. Besonders im letzten Punkt haben alle Verantwortlichen klare Fortschritte gesehen und blicken optimistisch nach vorne. „Ein großer Dank geht an alle Sponsoren, Vorstände, Trainer, Betreuer und Eltern, die dieses Trainingslager überhaupt erst möglich gemacht haben“

Neuer Trainerstab des Nachwuchses

Nachdem Ausbildungschef Martin Borer sein Amt in Herrischried niedergelegt hat, wurden im Trainingslager in Füssen offiziell die neuen Trainer vorgestellt, die mit ihren Mannschaften bereits erfolgreich ins Sommertraining gestartet waren. Die Bambinis (Jahrgänge 2007 und jünger) werden zukünftig von Adrian Bache trainiert. Der 21-Jährige hat selbst die Nachwuchsabteilung des EHC Herrischried durchlaufen und spielte zuletzt in der 4. Liga beim EHC Uni Basel. Die Piccolos (Jahrgänge 2007 und 2008) trainiert Eric Hammer, der in der 1B-Mannschaft spielt. Die Mini B-Mannschaft (Jahrgänge 2003 und 2004) übernehmen Melina Frommherz und Jonas Schäuble. Melina Frommherz spielt in der zweithöchsten Liga der Damen, Jonas Schäuble in der 3.Liga beim EHC Herrischried.