Herrischried Ice-Freestyle: Viele Tricks auf dem Eis

Nachwuchstalente aus Herrischried nehmen am 6. internationalen Ice-Freestyle Contest teil. Tim Schwald belegt vierten Platz.

Herrischried (sha) Ein bravouröser Auftritt liegt hinter 16 jungen Ice-Freestylern der Blackforest Rookies aus Herrischried: Am Sonntag waren die Nachwuchstalente mit Hubert Matt von der Eissporthalle und dem Exis-Team nach Offenburg gereist, um am 6. internationalen Ice-Freestyle Contest teilzunehmen. „Keiner dort hatte mit so jungen Teilnehmern gerechnet. Wir erhielten großen Zuspruch, erlebten super Tricks und wurden ganz groß motiviert“, blickt Hubert Matt zurück. Tim Schwald, 14 Jahre alt, erreichte sogar den vierten Platz im Einzelwettbewerb unter 40 erwachsenen Startern.

„Ein Punkt mehr und er hätte den dritten Platz gemacht“, sagt Matt. Aber der Reihe nach: In der Freestyle Szene gilt Offenburg, neben Karlsruhe als die Bühne für den Ice-Freestyle. Künstler aus ganz Deutschland, Frankreich und sogar Kanada nahmen an dem Contest teil. Dass erstmals Kids, und dann auch noch Kids vom Hotzenwald, vertreten waren, liegt an der großen Unterstützung, die sie durch Hallenwart Hubert Matt erfahren.

Matt hatte den Auftritt in Offenburg klar gemacht. Auch die Eltern und allen voran die Exis-Läufer zogen mit und organisierten alles was dazu gehörte. Die Kontakte nach Karlsruhe und zu den Freestyle-Paten in Bad Liebenzell halfen sich auf den Contest vorzubereiten: So hatten die Bad Liebenzeller eine Woche zuvor die Rookies besucht um mit ihnen und Exis-Coach Jessica Boll die Choreografie einzustudieren. Dann kam der Auftritt. „Wir alle waren sehr gespannt“, sagt Hubert Matt. „Zwar zählten die Sprünge, Kreisel und Sternschritte zu den Basics, doch unter all den Erwachsenen waren die Rookies der Hingucker. Sie haben die Herzen im Sturm erobert“, sagt Hubert Matt.

Mehr noch: Der Auftritt brachte den Rookies Kontakte nach Toronto in Kanada und vertiefte die Freundschaft zu Karlsruhe und Offenburg. Mit Gegenbesuchen in Herrischried sei spätestens in der nächsten Saison zu rechnen, sagt Hubert Matt. Nach der Wertung hatten die Jugendlichen noch reichlich Gelegenheit, um neue Tricks von den großen Freestylern auf der Offenburger Eisfläche aufzuschnappen. „Der Besuch hat unseren Horizont in alle Richtungen erweitert“, nickt Hubert Matt.

Auch auf dem Hotzenwald beliebt: Seit Gründung im Oktober erfuhr die Nachwuchsgruppe Rookies ungeahnten Zulauf. Mittlerweile gehören 30 Kids dazu, von denen die Hälfte bereits nach drei Monaten sich sicher genug fühlte, um an dem Contest teilzunehmen. „Das Motto Jugendliche für Jugendliche funktioniert. Hier lacht niemand über den anderen, sondern man hilft einander aufzustehen“, erklärt Hubert Matt. Er ist sich sicher, dass auf diesen Freestyle-Contest noch viele folgen werden.

Zur Gruppe

Die Blackforest Rookies wurden am 30. Oktober 2016 als Jugendgruppe der Freestylegruppe Exis gegründet, deren Mitglieder mittlerweile erwachsen sind. Seither geben die Exis-Läufer in geregelten Trainingszeiten ihre Tricks und Mooves an die jüngere Generation weiter. Hubert Matt unterstützt als Initiator beide Gruppen. Zudem besteht eine Patenschaft mit den Ice-Legends aus Bad Liebenzell. Kleinere Auftritte in lockerem Rahmen sind auch in der Eissporthalle Herrischried geplant, beispielsweise beim Mega-Familien-Wochenende vom 20. bis 22. Januar 2017.