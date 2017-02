Herrischried Hoorig, Hoorig heißt es beim Kinderumzug in Herrischried

Beim Fasnachtsumzug durch Herrischried freuen sich die Kinder über laute Musik und Süßigkeiten.

Mit lautem Radau marschierte am Montagmittag die Fasnachtsformation durchs Dorf: Vorneweg gingen die Trachtenmusiker, bunt kostümiert und herrlich anzuschauen, gefolgt von den Hotzenguggis, den Hooriwäldern und Hunderten schaulustigen Besuchern. An jedem Geschäft, an jeder Gaststätte ließen sie ihr "Hoorig, Hoorig" ertönen. Zur Freude der vielen Kinder warfen die Anwohner aus vollen Händen Bonbons und Schokolade in die Menge. In der Rotmooshalle erwartete die Kinder eine Party, organisiert von den Hotzenguggis und Hooriwäldern, mit vielen Spielen, lauter Musik und leckeren Snacks und Getränken. Der Fasnetmändig brachte etliche Kinderaugen zum Leuchten.