Herrischried Herrischrieder besuchen französische Partnergemeinde Le Castellet

Eine Herrischrieder Gruppe aus 14 Jugendlichen und sieben Erwachsenen genießt herrliche Urlaubstage bei den Freunden in der französischen Partnergemeinde.

Herrischried (kss) Ein paar herrliche Urlaubstage bei den französischen Freunden in der Partnergemeinde Le Castellet genoss wieder eine Herrischrieder Gruppe aus 14 Jugendlichen und sieben Erwachsenen. Unlängst waren die Hotzenwälder eine Woche unterwegs und tankten Sonne, Meeresluft und den Duft des Südens, bevor der beinahe schon gewohnte kleine Klimaschock bei der Rückkehr sie erwartete, denn wieder einmal war an diesem Tag in Herrischried gerade der dicke Pullover angesagt.

Die Zugfahrt bis Marseille klappte reibungslos, und dort wurde die Gruppe wie gewohnt von Le Castellets Busfahrer Rémy sowie der im Verschwisterungsverein seit Jahrzehnten stark engagierten und inzwischen zur Bürgermeisterin gewählten Nicole Boizis abgeholt. Die Verteilung ausschließlich auf Privatfamilien war wieder sehr gut organisiert, und im familiären Rahmen fand auch, wie an allen Abenden, das gemeinsame Abendessen im und um den Gemeindesaal von Sainte Anne statt.

„Neben diesen Abendessen waren auch die Picknicks tagsüber immer Highlights“, erklärt Annette Schmalzried. Da komme der Gruppe zugute, dass die Franzosen in der Zeit, in der die Besuche aus Herrischried jeweils stattfinden, immer Ferien haben. Gelungen fand sie auch, dass die deutschen und französischen Kinder und Jugendlichen bei jedem kleineren Aufenthalt sofort gemeinsame Spiele unternahmen. Die Jüngeren vergnügten sich jeweils mit Bewegungsspielen, die Älteren setzten sich zum Uno-Spiel zusammen.

Zu den vornehmlich bei den Erwachsenen begehrten Terminen gehört immer der Besuch auf dem bunten Markt von Le Beausset, zu dem die Gruppe gleich am Freitagmorgen aufbrach, gefolgt von einem ersten Strandaufenthalt. Am Samstag ging es in den Freizeitpark OK Corral, wo bei den Erwachsenen die mitgebrachten Fächer zum Dauereinsatz kamen, während die Jugendlichen so beschäftigt waren, dass sie die Hitze gar nicht zu spüren schienen.

Die Erwachsenen freuen sich bei jedem Besuch in Le Castellet auch besonders auf die Messe in Sainte Anne am Samstagabend, bei der sie immer viele alte Bekannte treffen. Nach dem traditionell in den Familien verbrachten Sonntag fuhr die Gruppe am Montagmorgen zu einer Golf-Übungsstunde mit anschließendem Besuch des Privatflughafens von Le Castellet. Danach ging es nochmals zum Strand.

Am Dienstag standen die Inseln von Embiez mit Besichtigung des Ozeaneums auf dem Programm, und der Mittwoch gehörte vornehmlich dem Besuch von Le Castellet selbst, bevor an diesem Abend schon wieder zum Abschiedsessen geladen wurde, an dem immer auch die älteren Verschwisterungsfamilien teilnehmen. Dort verkündete Nicole Boizis auch, dass die Gemeinde im September einen neuen, voll klimatisierten Bus mit 40 Plätzen bekommen wird, mit dem sie französischen Freunde im kommenden Jahr an Pfingsten zur 40-Jahr-Feier der Verschwisterung in Herrischried anreisen werden.