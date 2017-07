Herrischried Herrischrieder Bouler sichern sich den Liga-Erhalt

Die Stehle-See-Bouler vom FC Herrischried konnten am letzten Spieltag in Sulz-Lahr den Abstieg in die Kreisklasse verhindern. Trainer Freimut Maass zieht ein positives Fazit aus der vergangenen Saison.

Die Stehle-See-Bouler vom FC Herrischried haben erfolgreich gekämpft: Im letzten Spiel konnten sie sich den Verbleib in der Bezirksliga „Schwarzwald-Oberrhein“ sichern. „Am letzten Boule-Großspieltag der Bezirksliga in Sulz-Lahr hat sich die FC-Mannschaft den sechsten Platz gesichert“, berichtet Freimut Maass, Petanque-Trainer des FC Herrischried, über den Abschluss der Runde. Maass weiter: „Somit wurde der Abstieg in die Kreisliga verhindert.“

Von den jeweils fünf Partien erreichten die Stehle-See-Bouler gegen Waldkirch und March 3:2 Siege. Nur gegen den späteren Aufsteiger Feldkirch unterlagen sie mit 2:3. „Beim Stand von 2:2 wurde uns eine eigenartige Auslegung der Regeln der Feldkircher zum Verhängnis“, blickt Maass zurück. Und: „Unsere Fairness und zu frühes Akzeptieren, ohne den Schiedsrichter zu holen, führten laut dessen Aussage leider zum frühzeitigen Sieg der Feldkircher“. Dennoch zieht Maass ein positives Fazit der vergangenen Saison: „Alles in Allem wurden aber bei guter Witterung und Betreuung sehr interessante und schöne Partien gespielt.“

Den Verbleib in der Bezirksliga „Schwarzwald-Oberrhein“ konnten sie gleich doppelt feiern, da deren Topspieler Johannes Schwope Geburtstag hatte. Die Gegner der Herrischrieder Bouler in ihrer Liga stammten aus Feldkirch, March, Freiburg, Sulz und Ettenheim. Sie alle gehören dem Boule Boccia Petanque Verband in Baden-Württemberg an. Zu den Stehle-See-Boulern gehören Georg Fischer, Helmut Jehle, Ute Schmithausen, Willi Macke, Freimut Maass, Johannes Schwope, Ingrid Werner und Moritz Schwope. 2015 stiegen sie in die Landesliga auf, mussten 2016 aber in die Bezirksliga absteigen.