Herrischried Herrischried: Unfall verursacht Kettenreaktion

Spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich heute morgen kurz vor 7 Uhr bei Herrischried

Heute morgen ereignete sich in Herrischried ein Verkehrsunfall mit spektakulärem Verlauf. Kurz vor 7 Uhr befuhr laut Polizeibericht eine 44-jährige Frau mit ihrem BMW die Hauptstraße in Richtung Wehrhalden. Auf dem Beifahrersitz saß der Ehemann, den die Frau zur Arbeit fahren wollte. Vermutlich auf Grund einer Unachtsamkeit, so die Mitteilung der Polizei, sei das Auto zu weit nach rechts abgekommen und habe den Bordstein gestreift. Dabei seien beide Reifen auf der rechten Seite beschädigt worden und die Fahrerin habe die Kontrolle über das Auto verloren. Es sei von der Straße abgekommen, in den Hof eines Anwesens gefahren und habe dort einen geparkten Dacia gerammt. Dieser wurde laut Polizei durch die Aufprallwucht weggeschoben und gegen die Stütze eines Hauses gedrückt. Dabei sei die Stütze abgerissen und ein tragender Balken des Hauses beschädigt worden. Die BMW-Fahrerin erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und musste nach Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der mitfahrende Ehemann kam mit dem Schrecken davon, so die Polizei. An beiden Autos entstand nach Schützung der Behörden vermutlich Totalschaden. Zur Sicherung des Hauses bzw. des beschädigten Balkens musste ein Zimmermann angefordert werden.