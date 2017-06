Herrischried Herrischried: Fremdenverkehr liegt im grünen Bereich

Trotz leichtem Rückgang bei den Übernachtungen 2016 bescheinigt die Hotzenwald Tourismus GmbH der Hotzenwaldgemeinde eine gute Entwicklung

In der jüngsten Sitzung des Herrischrieder Gemeinderates stellte Nicola Vonhof von der Hotzenwald Tourismus GmbH den Jahresabschluss 2016 vor. Herrischried bescheinigte sie trotz leichtem Rückgang bei den Übernachtungen und Gästeankünften eine gute Entwicklung: "Es liegt alles im grünen Bereich", befand Vonhof.

Im Vergleich zu 2015 ging die Zahl der Übernachtungen in Herrischried um 0,41 Prozent auf 106 764 zurück. Die Gästeankünfte verringerten sich um einen Prozentpunkt auf 19 619. Dies ist im Vergleich zum Gesamtergebnis aller drei Hotzenwaldgemeinden mit einem Minus von 1,8 Prozent bei den Übernachtungen und einem Minus von 1,2 Prozent bei den Ankünften eine gute Bilanz. Im Jahresabschluss wird der leichte Rückgang in Herrischried mit der Reduzierung der Bettenzahl um 20 Betten zu 2015 begründet. Alleine durch die Aufgabe von 17 Betten in der Kategorie Pensionen ergab sich rein rechnerisch ein Minus von 1527 Übernachtungen.

Aufgeteilt nach Betriebsarten konnten die Ferienhäuser und Ferienwohnungen einschließlich Zweitwohnungen die meisten Übernachtungen verbuchen. Noch eine Entwicklung wertete Nicole Vonhof positiv: "Seit 2014 wurde die 100 000er-Marke in Herrischried gerissen. Die Gemeinde liegt seitdem konstant darüber."

Mit werbewirksamen Mitteln wie etwa dem Entdeckerflyer, soll das Drucksachensortiment komplettiert werden. Gerade diese beliebte Broschüre gebe einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf dem Hotzenwald. Vorgestellt wurde auch neues Bildmaterial für die Überarbeitung der Internet-Präsenz.

Die künftige Entwicklung der Ferienwelt Südschwarzwald wurde von Nicole Vonhof an dem Abend ebenfalls beleuchtet und aus ihrer Sicht beurteilt. Die Hotzenwald Tourismus GmbH profitiere nach wie vor von der Ferienwelt Südschwarzwald. Dies gelte vor allem im Bereich Marketing. Hier werde unter anderem bei Messebesuchen kooperiert, um die Kosten im Rahmen zu halten. Bei der Ferienwelt stehe auch die Fort- und Weiterbildung der Gastgeber im Fokus. So werde über interessante Themen wie etwa den Reiserücktritt referiert.

Nicola Vonhof bedauerte in ihren Ausführungen die Entscheidung der Tourismusgemeinde Todtmoos, aus der Ferienwelt Südschwarzwald auszutreten. Sie sei jedoch froh, dass nun eine endgültige Entscheidung gefällt wurde. Viel Lob gab es vonseiten der Gemeinderäte für die Ferienwelt. Bürgermeister Christof Berger hierzu abschließend: "Der Faktor Ferienwelt wird weiter ausgebaut; Kirchturmdenken hat hier keinen Platz mehr!"