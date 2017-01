Herrischried Herrischried: Auszeichnung für faires Handeln

Fairtrade Deutschland zeichnet Herrischried aus. Bürgermeister Christof Berger will den eingeschlagenen Weg weitergehen. Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick kann sich ähnliches auch in seiner Gemeinde vorstellen.

Herrischried hat es geschafft. Als zweite Kommune im Landkreis Waldshut und als 454. Fairtrade-Town in Deutschland hat sie alle Kriterien der internationalen Kampagne Fairtrade erfüllt. Manfred Holz, Ehrenbotschafter von Fairtrade Deutschland, überreichte Bürgermeister Christof Berger am Samstag die Urkunde im Rahmen der feierlichen Auszeichnung im Pfarrheim.

„Die Idee des fairen Handels setzt in Herrischried schon seit Jahren enorme Kräfte und Kreativität in Gang; angefangen in Geschäften und im Rathaus, bis hin zu Kirchen, Vereinen und der Schule. Hier ist ein geballtes Engagement für den fairen Handel vorzufinden“, begründete Manfred Holz die Auszeichnung. Bürgermeister Christof Berger dankte allen, die dies möglich gemacht hatten, allen voran der Steuerungsgruppe rund um Stefanie Strittmatter und Dirk Bürklin. „Wir stehen erst an der Startlinie und haben uns für den langen Weg erst warm gemacht. Wir brauchen für diesen Weg viele sich selbst motivierende Mitläufer“, betonte Christof Berger und warnte davor, wieder in das gewohnte Konsumverhalten zurückzufallen.

„So ein Bürgermeister, Herr Berger, ist einer Fairtrade-Gemeinde würdig“, nahm Willi Moosmann Bezug auf Bergers Appell. „Vor 20 oder 30 Jahren hätte ich es nicht für möglich gehalten. Heute ist es möglich, weil so viele Leute wie hier in Herrischried hin stehen und sagen, wir wollen Fairtrade-Gemeinde werden“, fuhr Willi Moosmann fort, Vorsitzender von Eine-Welt aus Murg. Und Dirk Bürklin von der Steuerungsgruppe dankte allen fairen Partnern: „Die Zukunft hat erst begonnen“, erklärte er.

Auch künftig werde die Steuerungsgruppe faire Aktionen koordinieren, denn bereits in zwei Jahren werden die Kriterien auf ihre Gültigkeit überprüft. Ziel sei es, die Aktivitäten rund um den Fairtrade-Gedanken zu erweitern.

An der Auszeichnung und am vorangegangenen Rundgang nahmen viele Bürger teil sowie Vertreter von Vereinen, Geschäften und Tourismus, Gemeinderäte, Pfarrgemeinderäte und benachbarte Bürgermeister. Dazu zählten Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick und Wolfgang Lücker, Bürgermeister-Stellvertreter der Stadt Bad Säckingen. Während des zweistündigen Rundgangs erklärte Dietmar Zäpernick, er könne sich ähnliches auch in Rickenbach vorstellen, so wolle er die Fairtrade-Idee im Gemeinderat ansprechen.

Vier faire Partner stellten ihr faires Handeln vor; zunächst in der Kirche, dann im Schmidts Markt, bei der Bäckerei Schlegel und zuletzt im Rathaus. Michael Schmidt, Geschäftsleiter der Schmidts Märkte, blickte auf die lange Geschichte des fairen Handels in der Herrischrieder Filiale zurück, dessen Idee bereits 1986 durch Kontakt zu Willi Moosmann Fuß gefasst hatte. Die Besucher des Rundgangs wurden bei jeder Station mit Kostproben fairer Produkte verwöhnt und im Pfarrheim hielten die Damen vom Gemeindeteam faire Getränke und eine warme Suppe bereit. Das Akkordeon Orchester umrahmte die Veranstaltung mit Finesse.

Im Alltag fair handeln:

Manfred Holz, Ehrenbotschafter von Fairtrade Deutschland, gab einfache Anregungen, wie Fairtrade in Herrischried noch weiter Fuß fassen könne: "An Fasnacht können Fairtrade-Bonbons an die Umzugskinder verteilt werden, ebenso an die Sternsinger am Dreikönigstag. Bei Kinderaktionen kann man ein faires Schoko-Bananen-Fondue anbieten, bei sportlichen Veranstaltungen sind faire Getränke am Start. Geschenke-Körbe der Gemeinde können faire Produkte beinhalten. Fairtrade sei auch eine Image-Sache: So könne Herrischried mit dem Logo im Briefkopf, im Mitteilungsblatt oder auf der Homepage werben." Die Urkunde findet im Rathaus-Foyer ihren Platz.