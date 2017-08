Herrischried Hermine Bächle, Nichte des Stehli Fürsten Johann Arzner, erinnert sich an frühere Zeiten

Die 92-jährige Hermine Bächle ist eine Nichte des als Stehli Fürst bekannten Johann Arzner. Sie erzählt ihre Familiengeschichte.

Als unsere Zeitung vor einigen Wochen über den Neffen des Stehli Fürsten, Werner Gerspacher aus Waldshut, berichtete, war nicht bekannt, dass heute in Atdorf noch eine Nichte des Stehli Fürsten Johann Arzner lebt. Sie heißt Hermine Bächle, ist 92 Jahre alt und ihre Erinnerungen an ihren Götti sind an tragische Ereignisse geknüpft.

Hermine Bächle hat im SÜDKURIER das Interview mit ihrem Cousin Werner Gerspacher gelesen und erinnert sich an die alten Zeiten: Alles in dem Artikel habe gestimmt, sagt sie. Eben nur, dass der Stehli Fürst nicht drei, sondern vier Geschwister hatte und nicht einen, sondern zwei Brüder. Dieser zweite Bruder sei ihr Vater Otto Arzner gewesen, geboren im Jahr 1893. Er kam tragischerweise bei der Überquerung des Ödlands im Winter 1933 ums Leben.

Alles nahm seinen Lauf, als im Winter 1932/33 in Atdorf der Hof von Otto Arzner und seiner Familie abbrannte. Im folgenden März machte sich der junge Familienvater auf den Weg über den Ödland nach Herrischried, zu seinem Bruder Johann Arzner, bekannt als der Stehli Fürst. Stehle ist ein Ortsteil von Herrischried. In Herrischried wollte Otto Arzner einen Zimmermann zum Wiederaufbau seines Hofes anheuern. Aber noch bei der Überquerung des Berges ist der 40-Jährige vor Erschöpfung in der Nähe der Ödlandkapelle erfroren. Er hinterließ eine Frau und drei kleine Kinder. Hermine Bächle war die jüngste Tochter, sie war damals gerade einmal sieben Jahre alt.

Den Kraftakt, den Hof wieder aufzubauen, stemmten die Hinterbliebenen, so gut es ging. Hilfe vom Staat gab es damals vor dem Zweiten Weltkrieg noch nicht. „Man half sich untereinander. Es war eben eine ganz andere Zeit“, erinnert sich Hermine Bächle.

Der Alltag war rau und die Menschen mussten sehen, wie sie zurechtkamen. Auf dem Hotzenwald wurde die Landwirtschaft noch von Hand und mit dem Ochsengespann bewerkstelligt. Ein Auto hatte kaum jemand. „Motorräder wurden gerade erst bekannt“, erinnert sich Hermine Bächle. Damals gehörte Atdorf noch zum Kirchspiel Rickenbach. Die Zusammenführung mit Herrischried erfolgte erst nach dem Bau des Hornbergbeckens 1967 im Rahmen der Gemeindereform 1973.

Dies erlebte der Stehli Fürst Johann Arzner allerdings nicht mehr. Er starb nach einer kurzen, aber schweren Krankheit 1938. Seine Nichte Hermine Bächle (geboren 1925) und sein Neffe Werner Gerspacher (geboren 1926) sind die einzigen heute noch lebenden Verwandten, die den Stehli Fürst erlebt haben. Doch beide haben ihren Götti, jene historische Persönlichkeit aus Herrischried, noch in lebhafter Erinnerung: „Er war eben, wie er war. Ein bisschen eigenartig, manchmal stur, aber er konnte auch herzlich lachen“, sagt Hermine Bächle.

Der Stehli-Fürst

Johann Arzner, um 1880 geboren, besaß in der Stehle drei Gehöfte und viel Land, weswegen er wohl der Stehli Fürst genannt wurde. Obendrein galt er als markante Persönlichkeit. So hat er nie geheiratet, was zu jener Zeit ungewöhnlich war. Er hatte auch keine Kinder. Die Nachfahren seiner vier Geschwister leben noch heute in der Region. Einige Überlieferungen über den Stehli Fürst hielt der Autor Hans Matt-Willmatt in seinem Buch „Witz und Schnitz vom Hotzenwald“ (1986) fest. Auch das Theaterstück von Gerhard Jung „Gueti alti Zit“ befasst sich in unterhaltsamerweise mit dem Stehli Fürst. Es wurde 1987 erstmalig von der Freilichtbühne Klausenhof aufgeführt.