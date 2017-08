Herrischried "Hab Herz, hab Mut": Klausenhof-Konzert bietet Hintersinniges und Bitterböses zur Lage der Nation

Bei ihrem Konzert im Klausenhof in Großherrischwand nehmen die drei Musiker Klaus der Geiger, Roland Kroell und Claudia Libor kein Blatt vor den Mund

Wo Klaus der Geiger auftritt, schlackern die Ohren. So auch am Samstagabend im Wagenschopf auf dem Klausenhof in Großherrischwand, wo die Kölner Musiklegende gemeinsam mit Roland Kröll und Claudia Libor ein kleines, aber feines Konzert gab. Anne-Sophie Mutter hätte es wahrscheinlich rückwärts aus dem Schopf getrieben, weil das Geigenspiel des Geigers zwar mindestens ebenso virtuos wie dasjenige der aus Wehr stammenden Starviolinistin ist, aber deutlich ruppiger, wilder, gelegentlich dissonant und respektlos, selbst dann, wenn Mozart rezitiert wird. Klassikliebhaber der feinstofflichen Art mag es Schauer über den Rücken getrieben haben, wenn Klaus der Geiger sein Instrument bediente. Es ging in dem Konzert also nicht unbedingt um Schönfärberei, sondern um Eindringlichkeit.

"Hab Herz, hab Mut", der Titel des Konzerts, sollte ebendies sein: eine anregende Sammlung von Liedern über die Erde und die Natur, über die Menschen und die Liebe, über Politik und deren unerfreulichen Nebenwirkungen, über Macht und Ohnmacht, über die Salpeterer und die Mutigen, die den Mächtigen ins Wort fallen. So vielfältig die Themen des gut zweistündigen Programms waren, so vielfältig war auch die Musik. Der in Laufenburg lebende Barde Roland Kröll benutzte eine ansehnliche Sammlung von Saiteninstrumenten, zauberte an der Glasharfe, trommelte, sang und summte, auch mal in Oberton. Claudia Libor brachte Rhythmus ins Spiel, blieb dabei gerne zurückhaltend. Das Liedgut: ein Querschnitt aus den reichhaltigen Repertoires der Musiker. Kröll erinnerte in Klang und Wort an den Dichter Manfred Marquardt oder sang Salpetererlieder, während Klaus der Geiger, mit bürgerlichem Namen Klaus von Wrochem, Hintersinniges zur Lage der Nation verlauten ließ.

Ein Lied über die Bundeskanzlerin gehörte ebenso dazu wie eines über den Verkehrsminister. Alles wurde mit Schmiss, Witz und Leidenschaft intoniert. Ein gelungener Abend, mit zärtlichen Momenten und politisch korrektem Inhalt. Meistens jedenfalls.