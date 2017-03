Herrischried Grundbuchamt in Herrischried ist jetzt Geschichte

Ende einer langen Tradition: Die Gemeinde Herrischried besitzt jetzt kein Grundbuchamt mehr. Für Bürger wird die Gemeinde eine Einsichtsstelle vor Ort einrichten.

Die Gemeinde Herrischried besitzt kein Grundbuchamt mehr. Mit der Neuordnung des Grundbuchwesens in Baden-Württemberg wurde das bisherige kommunale Grundbuchamt zum Montag aufgehoben. In den Wochen zuvor waren sämtliche Akten und Unterlagen im Archiv des Grundbuchamts nach einem genau festgelegtem Schema verpackt und für den Transport in das Grundbuchzentralarchiv nach Kornwestheim vorbereitet worden. Am Mittwoch transportierte eine Spedition die 200 Kartons ab.

„Damit ist auch eine jahrzehntelange Tradition und bewährte Einrichtung in der Gemeinde vor Ort zu Ende gegangen“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. In Zukunft wird das Grundbuch für die Gemeinde Herrischried mit allen Ortsteilen zentral vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen geführt. Um den Bürgern auch weiterhin die Möglichkeit der Einsichtnahme anbieten zu können, wird die Gemeinde Herrischried im Rathaus eine Grundbucheinsichtsstelle einrichten. Dort sollen die zukünftig auschließlich in elektronischer Form geführten Grundbücher eingesehen werden können. Es lässt sich derzeit aber noch nicht genau sagen, bis zu welchem Zeitpunkt die Einsichtsstelle uneingeschränkt funktionsfähig sein wird. Die Gemeinde bemüht sich aber um einen möglichst zeitnahen, reibungslosen Übergang.

Folgende Dienstleistungen können zukünftig bei der Grundbucheinsichtsstelle insbesondere in Anspruch genommen werden: Einsicht in das Grundbuch von Herrischried und allen Ortsteilen sowie Auskunft und Beratung zu Beurkundungen und Grundbuchanträgen sowie Verfahrensablauf, Erteilung von unbeglaubigten und beglaubigten Grundbuchabschriften, Vornahme öffentlicher Unterschriftsbeglaubigungen (zum Beispiel Vollmachts- und Genehmigungserklärungen, Zustimmungserklärungen, Löschungsbewilligungen).

Wie bisher müssen hierfür Interessenten ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme nachweisen können. Bis alle noch ausstehenden Grundbuchdaten digitalisiert sind, kann es allerdings zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen. Die Grundbucheinsichtsstelle im Zimmer 7 ist während der üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Herrischried für die Bürger geöffnet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme unter der Nummer 07764/92 00 13 beziehungsweise per E-Mail (v.schneider@herrischried.de).