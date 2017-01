Herrischried Großeinsatz am Stehlesee

Ein Mann läuft am Silvesternnachmittag übers Eis und löst Rettungskette aus. Feuerwehr warnt vor dem gefährlichen Begehen des gefrorenen Sees beim Freizeitzentrum Herrischried.

Ein junger Mann, der am Silvesternachmittag barfuß quer den zugefrorenen Herrischrieder Stehlesee lief, löste gegen 15 Uhr einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Neben dem Notarzt, einem First Responder, dem Rettungswagen, dem DLRG und der Feuerwehrabteilung Herrischried war auch ein Streifenwagen der Polizei aus Bad Säckingen vor Ort. Glücklicherweise kam der Mann heil am anderen Ende an. Zu den Motiven gaben die Behörden keine Auskunft.

Augenzeugen aus der angrenzenden Jugendherberge hatten die Rettungskräfte alarmiert, als sie den Mann mit entblößtem Oberkörper und barfuß mitten auf der Eisfläche entdeckt hatten. Der Mann stieg, als er am anderen Ende des Sees in der Nähe des Wassereinlaufs angelangt war, wieder vom Eis herunter. Kurze Zeit später traf bereits ein First Responder ein, gefolgt von dem Rettungswagen aus Segeten mit vier Helfern, sodann die Feuerwehrabteilung Herrischried mit dem großen HLF.

Feuerwehr Gesamtkommandant Christian Dröse leitete den Einsatz, konnte jedoch bald Entwarnung geben und die Abteilung wieder abfahren lassen. „Die Eisfläche zu betreten ist ein großes Wagnis, auch wenn der See komplett zugefroren ist. Man kann zu keinem Zeitpunkt abschätzen, ob das Eis nicht doch bricht. Das kann tödliche Folgen haben“, warnt Christian Dröse. Nicht umsonst befinde sich am Uferweg ein Warnschild mit der Aufschrift: „Betreten der Eisfläche verboten.“ Wie dieser Vorgang zeige, könne damit ganz schnell ein Großeinsatz ausgelöst werden, der dann 40 bis 50 Einsatzkräfte in Bewegung setzt. Dröse warnte deshalb eindringlich davor, sich solchen Situationen auszusetzen.

Zu den Beweggründen des Mannes, der nach Auskunft der Rettungskräfte in Herrischried wohnt, sagten die Behörden nichts. Die Person wurde anschließend im Rettungswagen untersucht.