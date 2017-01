Herrischried Gesangverein Eintracht Herrischried erfolgreich auf neuen Wegen

Gesangverein zieht Bilanz. Abschied von Dirigent Dannenberger als Wermutstropfen. Weitere Zusammenarbeit mit Akonima.

Ein erfolgreiches Jahr mit einigen das Jahr prägenden Ereignisse liegt hinter dem Gesangverein Eintracht Herrischried. In der Hauptversammlung am Samstag nahm man auch das neue Jahr in den Blick. Ein neues Gesicht gibt es im Vorstand: Sarah Huber wurde zur Schriftführerin gewählt, ihre Vorgängerin Bernadette König bekleidet nun das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Die anderen Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Gerhard Dannenberger wurden in ihren Ämtern bestätigt.

130 Jahre Gesangverein Eintracht Herrischried – mit einem mitreißenden Festkonzert des Chores Querbeet des Gesangvereins in der voll besetzten Rotmooshalle wurde der Geburtstag im Juni begangen. Ein Wermutstropfen war dabei allerdings der Abschied von Dirigent Thomas Dannenberger. Neue Wege ging man bei einem gemeinsamen Konzert von Querbeet mit dem Akkordeon-Orchester Akonima in Wehr, bei dem, wie es der Vorsitzende Gerhard Dannenberger sagte, Chorgesang auf neuer Ebene geboten wurde. „Dieser Schritt zeigt, dass sich Querbeet weiterentwickelt“ fuhr Dannenberger fort. Darüber hinaus standen unter anderem die Mitgestaltung des Ehrungsabends des Chorverbandes Hochrhein, eines Konzertes des Singkreises Eggingen, der Nacht der Musik in Görwihl, dem Volkstrauertag und Platzkonzerte auf dem Le Castellet-Platz auf dem Programm.

Die erfolgreichen Auftritte spiegelten sich in der Mitgliederstatistik wieder, sechs neue Mitglieder konnten begrüßt werden, Querbeet gehören nun 37 Sänger an. Auch für dieses Jahr hat sich der Chor einiges vorgenommen, unter anderem soll die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Akonima fortgesetzt werden, zudem steht ein Auftritt beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Högschür an. Eine Fortbildung mit dem Komponisten und Arrangeur Carsten Gerlitz steht ebenfalls auf dem Programm. 17 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren singen derzeit im Kinderchor unter der Leitung von Carola Dannenberger. Sie begeisterten im Vorjahr unter anderem bei einem Muttertagskonzert auf dem Le Castellet-Platz, bei der Nacht der Musik und bei einem Begegnungskonzert von Schulamt und Chorverband Hochrhein in Bad Säckingen. Chorleiterin Sonja Dannenberger dankte ihren Sängern für ihr Engagement im Laufe des Jahres. Auch Bürgermeister Christof Bergers Dank galt den Sängern, die, wie er sagte, ein Stück des Dorflebens gestalteten. „Ich fühle den Spirit der Gruppe“, fuhr er fort. Nur wenige Änderungen gab es im Vorstand. Nachdem Jaqueline Schlegel ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende zur Verfügung gestellt hatte, wurde die bisherige Schriftführerin Bernadette König zur ihrer Nachfolgerin gewählt. Neue Schriftführerin ist Sarah Huber. Der Vorsitzende Gerhard Dannenberger, Kassiererin Martina Groß, Öffenlichkeitsreferentin Carola Dannenberger, Jugendreferentin Annette Meyer und Notenwartin Yvonne Dannenberger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Angela Szymaniak ausgezeichnet.

Der Verein

Unter dem Dach des Gesangvereins Eintracht Herrischried, gegründet 188, sind der gemischte Chor Queerbeet und der Kinderchor vereint. Querbeet gehören derzeit 37 Sänger an, im Kinderchor sind 17 Kinder in zwei Gruppen (Kids und Bambini) aktiv.

Informationen im Internet: www.gesangverein-herrischried.de