Architekt stellt im Gemeinderat Maßnahmen vor. Umfassende energetische Sanierung des Gebäudes geplant. Beginn der Arbeiten an Fassade in Pfingstferien.

Mit der Modernisierung der früheren Nicolaus-Rombach Schule in Herrischried geht eine umfassende energetische Sanierung des alten Gebäudes einher. Architekt Walter Freter stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Wärmedämmungs-Maßnahmen vor, die den neuesten Standards der Passivhauskomponenten entsprechen. Mit den Arbeiten an der Fassade wird in den Pfingstferien begonnen.

Anstelle einer Styropor-Ummantelung erhält das Schulgebäude eine wärmedämmende 22 Millimeter starke Dämmung aus Mineralwolle. Dieses Wärmedämm-Verbundsystem vereint mehrere Vorteile: Zunächst sei es nicht so umweltbelastend in der Entsorgung, wie etwa Styropor, erklärte Walter Freter. Auch beuge das Material Pilzbefall vor und halte länger als herkömmliche Fassadendämmungen.

Und bereits jetzt entspreche das Material den Passivhauskomponenten, die ab 2019 für öffentliche Gebäude vorgeschrieben sein werden. "Wirtschaftlich und ökologisch fahren wir hiermit auf der richtigen Spur", erklärte Architekt Walter Freter. Die Maßnahme erhielt die volle Zustimmung des Gemeinderats. Neben der Fassade wird auch das 30-jährige Dach aus Betonziegeln komplett erneuert und mit dämmenden Ziegeln versehen. "Wir machen das jetzt schon, weil es innerhalb der Sanierung bezuschusst wird. Machen wir es hingegen in zehn Jahren, tragen wir die Kosten selbst", erklärte Walter Freter in der Sitzung.

Noch im laufenden halben Jahr muss mit der energetischen Sanierung begonnen werden, dies schreibe der Förderrahmen vor. Der Zeitplan sieht daher vor, dass im April erste Bäume im Außenbereich entfernt werden und der hauptsächliche Fassadenbau in den Pfingst- und Sommerferien erfolgt.

Die Dachdeckung und die Montage neuer Fenster fällt ebenfalls auf die Pfingstferien. Zuletzt wird im September noch der Lift für den barrierefreien Zugang angebracht. Pünktlich zur Eröffnung der zentralen Sekundarstufe wäre somit der erste Bauabschnitt der Modernisierung abgeschlossen. Insgesamt sind hierfür 1 374 675 Euro vorgesehen.

Der zweite Bauabschnitt, der die Modernisierung im Inneren des alten Gebäudes vorsieht, startet nach 2020. "Geplant ist es nach der Fertigstellung des Neubaus", so Walter Freter. Für die Umgestaltung der Klassenräume sind 1 201 378 Euro vorgesehen.