Herrischried Gemeinschaftsschule Hotzenwald: Sanierung liegt im Zeitplan

Der Gemeinderat Herrschried hat die Schlosserarbeiten für die Gemeinschaftsschule Hotzenwald vergeben. Die Sanierung liegt im Zeitplan, die Gesamtkosten betragen 1,375 Millionen Euro.

Herrischried (abö) Die energetische Sanierung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried schreitet in großen Schritten voran. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Gewerk für die Schlosserarbeiten vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma Fricker aus Görwihl zum Angebotspreis von 40 624 Euro.

Wie Bürgermeister Christof Berger mitteilte, liefen die Sanierungsarbeiten auch während der Pfingstferien auf Hochtouren. Der Zeitplan konnte bislang eingehalten werden. Nach den Ferien sei der Schulbetrieb trotz Baustelle möglich, so Christof Berger: "Schule und Baubetrieb kommen gut aneinander vorbei". Die veranschlagten Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 1,375 Millionen Euro.

Beschlossen hat der Gemeinderat Herrischried in der Sitzung auch ein neues Waldwegekonzept auf der Gemarkung Wehrhalden/Giersbach. Hier geht es um die Erneuerung von 400 Metern Holzabfuhrweg und 500 Metern Maschinenweg. Wie Bürgermeister Christof Berger bekannt gab, werden die Kosten auf die Teilnehmergemeinschaft umgelegt.