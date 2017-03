Herrischried Gemeinderat vergibt Aufträge für Gemeinschaftsschule Hotzenwald

Der Gemeinderat Herrischried hat Arbeiten an sieben Gewerken der Gemeinschaftsschule Hotzenwald vergeben. Die Fenster sind dabei die größte Maßnahme.

Herrischried (abö) Sieben Gewerke für die Sanierung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald vergab der Herrischrieder Gemeinderat. Die größte Maßnahme bildete hier die Vergabe der Fensterbauarbeiten und des Sonnenschutzes. Den Zuschlag erhielt die Firma G. Lüttin aus Rüßwihl zum Angebotspreis von 307 414 Euro. In dem Zusammenhang regte Gemeinderat Ulrich Gottschalk an, interessierten Bürgern die alten Fenster anzubieten; eventuell für den Bau von Gewächshäusern. Die Verwaltung nahm den Vorschlag auf. Der anwesende Architekt Walter Freter verwies jedoch darauf, das hier die bauausführende Firma zuständig sei.

Der österreichische Lifthersteller Kone wird mit der Montage der Aufzugsanlage zum Preis von 107 576 Euro beauftragt. Die Abbruch-, Erd-, und Pflasterarbeiten in Höhe von 62 075 Euro wurden an die Firma Schmidt Hoch- und Tiefbau Bernau vergeben. Die Holzbau- und Dachdeckerarbeiten übernimmt die Firma Leonhard Biehler aus Niedergebisbach für 91 990 Euro. Mit den Blitzschutzarbeiten wurde die Firma Herr aus Bad Bellingen beauftragt (Kosten 8972 Euro). In einer beschränkten Ausschreibung erhielt die Firma Bächle aus Herrischried den Zuschlag für die Elektroarbeiten in Höhe von 5610 Euro. Die Klempnerarbeiten gingen an die Firma Wasmer Haustechnik in Bad Säckingen (22 188) Euro.

Auf Nachfrage von Ulrich Gottschalk (Grüne) gab Bürgermeister Christof Berger detaillierte Informationen zum Prozedere einer Submission.