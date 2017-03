Herrischried Gemeinderat stimmt für Bebauungsplan der Freizeitanlage im Sägemättlen

Der Gemeinderat Herrischried hat dem Bauantrag für die Freizeitanlage im Sägemättlen zugestimmt. Allerdings gab es zwei Enthaltungen und eine Diskussion über den generellen Betrieb der Anlage.

Bei zwei Enthaltungen stimmte der Herrischrieder Gemeinderat dem Bauantrag von Holger Wycisk von der HWS-Sport- und Erlebniswelt zur Nutzung der im Bebauungsplan beschriebenen Tätigkeiten und der Genehmigung der bereits bestehenden Freizeitanlage im Gewann Sägemättlen zu. Nebenbei ging es um die Erweiterung des Bogenstandes von bisher vier mal sieben Metern auf acht mal vier Metern sowie um die Verkleidung des Wetterschutzstandes. Dieser Antrag ging nicht ohne kontroverse Diskussion über die Bühne.

Widerstand gegen den generellen Betrieb der Anlage gab es in einigen Punkten von Gemeinderat Klaus Stöcklin. Ihm sei hier einiges „aufgestoßen“. Seiner Meinung nach seien die Anlagen baurechtlich nicht als „mobil“ einzustufen. Zudem meldete Stöcklin naturschutzrechtliche Belange an. Bürgermeister Christof Berger entgegnete, das jeder mögliche Eingriff in die Natur durch Umwidmung ausgeglichen werde. Klaus Stöcklin monierte zudem die Bogenschießfläche in der Nähe des Kinderspielplatzes. Der Bürgermeister hierzu: "Auf der Anlage bestehen klare Regeln. Nach dem erstellten Sicherheitsgutachten gibt es kein Gefahrenpotenzial.“ Das Schießen mit der Armbrust bei naher Bebauung und die Grillstelle in Waldesnähe sah Stöcklin ebenfalls skeptisch. Der Bürgermeister äußerte merklich seinen Unmut darüber, die ganze bereits ausführlich besprochene Thematik nochmals neu aufzurollen.

Die Meinung von Gemeinderat Manfred Krüger zum erneuten Aufflammen der Diskussion: "Selten ist ein Vorhaben so genau geprüft worden wie dieses." Auf ein aktuelles Schreiben von Konrad Schlichter, dem Sprecher der Wohn- und Eigentümergemeinschaft, an die Adresse des Bürgermeisters und des Gemeinderates gerichtet, reagierte Christof Berger gelassen. In dem Schreiben wird davor gewarnt, das Einvernehmen zum Bauvorhaben zu erteilen, ohne zuvor die Einwendungen der Angrenzer abzuwarten. Zudem wird vehement die Aufklärung über das Verschwinden von 2000 Stück Kurzwaffenmunition in Herrischried gefordert. Bergers knappe Stellungnahme zum Inhalt des Schreibens:“Das sind die selben Vorhaltungen und Anschuldigungen wie immer.“ Abschließend stimmte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen dem Bauantrag zu.

Die übrigen Baugesuche wurden vom Herrischrieder Gemeinderat einstimmig genehmigt.