Herrischried Gemeinderat: Werbetafeln nur unter Auflagen

Die Skiliftgesellschaft darf in Herrischried von Oktober bis April Werbetafeln anbringen. Die Werbetafel im Außenbereich des Jugendgästehaus Bugenmoos hat der Gemeinderat Herrischried aber abgelehnt.

Herrischried (abö) Der Herrischrieder Gemeinderat hat einer Bauanfrage der Skiliftgesellschaft zur Anbringung von verschiedenen Werbetafeln nur in Teilen zugestimmt. Die Schilder sollen an den bestehenden Absperrungen im Bereich des kleinen Liftes, am Liftgebäude selbst sowie beim Jugendgästehaus Bugenmoos errichtet werden. Da sich die Werbetafeln im Bereich des Jugendgästehauses im Außenbereich befinden, wurde dieser Standort von den Gemeinderäten abgelehnt.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Bugenmoos II dürfen die Tafeln eine maximale Höhe von 2,5 Metern, gemessen vom befestigten Gelände, und eine maximale Fläche von fünf Quadratmetern je Tafel nicht überschreiten. Je zusammenhängende Werbeanlage darf eine Fassadenfläche von 15 Quadratmetern nicht überschritten werden. Hintergrund der Ablehnung eines Teiles der Werbeanlage sei das Bestreben, dem Anbringen solcher Anlagen im Außenbereich entgegenzuwirken, erklärte Bürgermeister Christof Berger. Zudem wurde festgelegt, dass das Anbringen der Werbetafeln auf die Zeit vom 1. November bis 30. April beschränkt ist.

Zugestimmt hat der Gemeinderat Herrischried in seiner Sitzung einem Bauantrag von Michael Peter Eschbach auf Neubau eines Stalls mit Jauchegrube auf der Gemarkung Wehrhalden, Kleinherrischwand.