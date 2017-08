Herrischried Gemeinderat: Kindergartenbus in Herrischried wird teurer

Der Gemeinderat Herrischried hat den Elternanteil für den Kindergartenbus pro Monat von 19 auf 24 Euro angehoben. Hintergrund sind steigende Kosten beim Unterhalt.

Herrischried (abö) Die Entgelte für den Herrischrieder Kindergartenbus werden zum neuen Kindergartenjahr angehoben. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig. Der Elternanteil für das erste Kind steigt ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 von 19 Euro auf 24 Euro. Für jedes weitere Kind wird der Beitrag von elf Euro auf 14 Euro angehoben. Grund für die Anhebung sind nach Aussage von Bürgermeister Christof Berger die von Jahr zu Jahr gestiegenen Kosten für den Kindergartenbus. Zuletzt waren bei den im Jahr 2015 angepassten Buspreisen die Kosten nur noch zu gut 25 Prozent gedeckt. Nach der Erhöhung wird aufs ganze Jahr gerechnet eine Kostendeckung von dann 32 Prozent erreicht.

Größere Fahrstrecken, mehr Fahrten mit mehr Kilometern sowie die gestiegenen Wünsche der Eltern hätten eine Gebührenanpassung nötig gemacht, so der Bürgermeister. "Die Förderung des Kindergartenbusses ist eine Freiwilligkeitsleistung der Gemeinde. Im Gegensatz zur Schule haben wir hier keine Beförderungspflicht“, betonte Berger. Die Gemeinde leiste sich hier einen Service, der kreisweit seinesgleichen suche. Berger führte weiter aus, dass er kein Freund von subventionierten Angeboten sei. Es gelte, die Eltern angemessen an den Kosten zu beteiligen. Die Busunternehmen ihrerseits erhöhten in einem ersten Schritt im Januar 2017 bereits ihre Preise. Eine weitere Anpassung soll im Januar 2018 erfolgen. In der Sitzungsvorlage wurde diese Steigerung als „absolut angemessen“ bezeichnet.

Künftig sollen jährliche Preisaufschläge vereinbart werden. Damit könnten in Zukunft sprunghafte Mehrbelastungen vermieden werden. Die Alternative, die keiner ernstlich wolle, wäre der Verzicht auf den Bus, so ein weiterer Passus in der Sitzungsvorlage. Der Bürgermeister machte in der Sitzung zum Vergleich folgende Rechnung auf: Bei 224 Betriebstagen und zwei Fahrten pro Kind und Tag an einer Tagesstätte würden die Kosten pro Fahrt 59 Cent betragen. Im Zuschauerraum waren nur wenige von der Gebührenanpassung betroffene Bürger anwesend. Wie Bürgermeister Christof Berger durchklingen lies, hätte er bei diesem „kleinen Reizthema“ für die Eltern etwas mehr Interesse erwartet.