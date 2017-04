Herrischried Gemeinde hat jetzt mehr Mitspracherecht beim Kindergarten Wespennest

Der Gemeinderat Herrischried hat die Änderung des Kindergartenvertrages mit dem Verein Wespennest beschlossen. Darin geht es unter anderem um die Finanzierung und den Betrieb der Einrichtung.

Herrischried (abö) Der Herrischrieder Gemeinderat beschloss in der Sitzung am Montag eine Änderung des Kindergartenvertrages zwischen der Gemeinde und dem Verein Wespennest. Konkret ging es um die Finanzierung und den Betrieb des Kindergartens. Der bisherige Vertrag stammte noch aus den Jahren vor dem Umbau. Die Zahlungen der Gemeinde wurden jedoch in den zurückliegenden Jahren immer wieder den Erfordernissen angepasst, so Bürgermeister Christof Berger.

Gestiegene Anforderungen an die personelle Ausstattung nach dem Umbau führten zu höheren Personalkosten und somit zu Kostensteigerungen beim Träger. Da der Verein durch die Mitgliedsbeiträge nicht in der Lage sei, wirtschaftliche Risiken abzudecken, sei eine Anpassung des Kindergartenvertrages notwendig, so die Argumentation in der Sitzungsvorlage. "Bisher wurde alles konstruktiv gelöst“, befand Bürgermeister Christof Berger. Im Vergleich zum katholischen Kindergarten, bei dem der Träger noch acht Prozent der ungedeckten Betriebskosten übernimmt, liegt die Kostenübernahme beim Kindergarten Wespennest seitens der Gemeinde bei 100 Prozent.

Eine finanzielle Beteiligung des Vereins, der seine Einnahmen ausschließlich aus Vereinsbeiträgen erzielt, sei nicht vorstellbar. Die Eltern sollen sich ohne finanzielle Belastung ein Mitspracherecht erhalten. “Die Eltern sollen sich auch weiterhin zuständig für ihren Kindergarten fühlen“, so der Wunsch von Bürgermeister Christof Berger. Im überarbeiteten Vertrag ist die Mitwirkung der Gemeinde am Kindergartenbetrieb neu geregelt.

Demnach hat die Gemeinde Herrischried ein Mitspracherecht bei der Festsetzung der Elternbeiträge sowie bei der Personal-Ausstattung. Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen werden von der Gemeinde getragen. Die Schließung einzelner Gruppen oder der gesamten Einrichtung bedarf der Zustimmung durch die Gemeinde. Nach dem Beschluss des Gemeinderates soll der neue Vertrag rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die Abschlagszahlungen für das Jahr 2016 wurden bereits entsprechend den Bedürfnissen des Kindergartens angepasst.