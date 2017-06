Herrischried Gegen Bau des Pumspeicherkraftwerks: Bürgerinitiative will nicht aufgeben

Verein für die Erhaltung des Abhaus und des Haselbachtals, der sich gegen den Bau des Pumpspeicherkraftwerk Atdorf einsetzt, zieht Bilanz. Beim Rückblick steht der Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren für das Pumpspeicherkraftwerk Atdorf (PSW) im Mittelpunkt. Wie Vorstandsmitglied Heinz-Michael Peter erklärt, hat die Bürgerinitiative (BI) dabei eine gute Figur gemacht.

Herrischried – Die 9. Hauptversammlung des Vereins für die Erhaltung des Abhaus und des Haselbachtals, die in der Rotmooshalle in Herrischried stattfand, stand ganz im Zeichen des Erörterungstermins zum Planfeststellungsverfahren für das Pumpspeicherkraftwerk Atdorf (PSW), der im Januar in der Seebodenhalle in Wehr stattfand. Wie Vorstandsmitglied Heinz-Michael Peter in seinem Rückblick auf das zurückliegende Vereinsjahr erklärte, hat die Bürgerinitiative (BI) dabei eine gute Figur gemacht.

Ihre Argumente, dass das geplante PSW in Atdorf aus ihrer Sicht nicht wirtschaftlich betrieben werden könne und dass die ökologischen Schäden die durch dessen Bau verursacht werden, immens wären, konnten weder die Vertreter der Schluchseewerke noch von Jörg Gantzer vom Landratsamt Waldshut, Amt für Umweltschutz, glaubhaft entkräftet werden. Durch den Wegfall des Abhaus mit den darin vorhandenen Quellen und mit Hilfe eines oberen Staubeckens auf dem Abhau und dem Bau eines unteren Beckens im Haselbachtal, sollen neun Millionen Liter Wasser vom PSW rauf und runter gepumpt werden, um damit Strom zu erzeugen.

Trotz dieser Argumente, die gegen den Bau des PSW sprechen, hat die Schluchseewerk AG ihr Planfeststellungsvorhaben unbeirrt vorangetrieben. Diesen Prozess hat die Bürgerinitiative gemeinsam mit Rechtsanwalt Philipp Hainz begleitet, um vor Ort mit entsprechenden Argumenten das Bauvorhaben zu verhindern.

Sollte allerdings das Planfeststellungsverfahren zugunsten der Schluchseewerk AG positiv entschieden werden, wird die Bürgerinitiative gemeinsam mit anderen Verbänden und Privatpersonen ins Klageverfahren gehen.

Ein solches Engagement wird viel Geld kosten, erklärte Peter. Die 32 anwesenden Mitglieder und Gäste, unter denen sich Bürgermeister von Herrischried Christof Berger befand, der voll hinter der Bürgerinitiative steht, zeigten sich in der Hauptversammlung engagiert. Sie wurden vom Vorsitzenden Klaus Stöcklin begrüßt. Die Moderation der Hauptversammlung hatte Vorstandsmitglied Jürgen Margraf inne. Christof Berger bescheinigte der BI, dass sie bei dem Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren, dass in Wehr stattfand, eine gute Figur gemacht und die Vertreter der Schluchseewerke an die Wand gefahren hätten.

In der im Anschluss an den Bericht von Michael Peter geführten lebhaften Diskussion wurde unter anderem die Frage erörtert, warum sich selbst das Landratsamt auf ein Klageverfahren einlassen will, statt eine vernünftige politische Entscheidung zu treffen. Des Weiteren sollten die Chancen einer regionalen Volksbefragung, wie sie in Bayern praktiziert wird, geprüft werden. Klaus Stöcklin plädierte dafür, „die Kraft der BI auf das, was wir bewirken können, zu konzentrieren.“ Dabei hat der Hinweis auf die fehlenden Ausgleichflächen, die die Schluchseewerke nachweisen müssen, großes Gewicht, denn ohne Ausgleichsflächen gibt es keine Genehmigung.

Der Bericht von Kassierer Günter Schöneich zeigte deutlich, dass selbst für den kleinen Verein mit 436 Mitgliedern aus der gesamten Region, die Anwaltskosten, die für ein solch komplexes Verfahren anfallen, die Finanzkraft übersteigt. So musste der Verein einen Verlust von 8600 Euro hinnehmen, was auf die Dauer nicht zu verkraften ist.

Da der anschließende Bericht der beiden Kassenprüfer Elmar Werner und Bernhard Wassmer positiv ausfiel, konnte Kassierer und Vorstand von den 27 Mitgliedern einstimmig entlastet werden. Ebenso einstimmig erfolgte die anschließende Wiederwahl der Vorstandsmitglieder, Michael Peter zum stellvertretenden Vorsitzenden, Günter Schöneich zum Kassierer und Alfred Bachmann und Hajo Müller zu Beisitzern. Außerdem wurden die bewährten Kassenprüfer Elmar Werner und Bernhard Wassmer, wieder bestellt. Die übrigen Vorstandsmitglieder standen in diesem Jahr nicht zur Wahl.