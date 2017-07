Herrischried Gästeehrung: Franz Baier aus Hessen zum 65. Mal in Herrischried

Franz Baier aus Hessen macht mit seiner Familie zum 65. Mal in der Gemeinde Urlaub. Ein Besuch des Gugelturms darf dabei nicht fehlen, ebenso wenig wie eine Seite Schwarzwälder Schinken.

Herrischried (sha) Eine nicht alltägliche Gästeehrung konnte Heidi Hottinger für die Gemeinde Herrischried im Restaurant Knoblauchzehe kürzlich vornehmen. Die Familie von Franz Baier, 69, aus dem hessischen Bruchköbel verbrachte zum 65. Mal ihren Urlaub in Herrischried. Begleitet wurde er von seiner Frau Monika Strauss und Sohn Kevin (23), die den Aufenthalt im Schwarzwaldferienhaus von Familie Gerspach in Niedergebisbach sehr genossen. Bürgermeister Stellvertreter Helmut Eckert bedankte sich bei den treuen Gästen mit einer Urkunde, einem Heimatbildband, einer Flasche Rotwein und einem Essensgutschein.

Bei dem Umtrunk erzählte der Familienvater von den Erlebnissen im Luftkurort, den er im Sommer 1984 erstmals durch den Besuch einer Verwandten kennengelernt hatte. Der Ausblick und die gute Luft wirkten damals schon "überwältigend", weshalb in den folgenden Jahren immer wieder hierher zurückkehrte – auch im Winter, und dann mit Kind und Frau. Er habe sehr viel Spaß bei seinem ersten Besuch gehabt, sagt Franz Baier. Er erinnerte sich gut an die erste Besteigung des Gugelturms. "Damals gab es noch keinen Zeltplatz und gegrillt haben wir auf einem Holzfeuer. Als auch noch ein Bus anreiste, half ich, die Getränkekisten hoch zu schleppen", erinnert er sich lachend.

Heute gehört für die Familie der Besuch des Gugelturms und eine Einkehr im Wehrhalder Hof noch genauso dazu, wie der Einkauf in den örtlichen Geschäften: "Das ist das erste was wir machen, wenn wir hier ankommen: Bei Haubers eine Seite Schwarzwälder Schinken holen", nickt der treue Gast.

Bis zu drei Mal im Jahr besucht die Familie mittlerweile Herrischried. Die Ferien in gewohntem Umfeld kommen besonders dem Sohn zugute, der sich hier schon bestens auskennt. Großen Gefallen hat die Familie besonders an den winterlichen Eishockey-Turnieren in der Herrischrieder Eissporthalle gefunden; so sehr, dass sie dem EHC als Mitglied beitraten. So erlebte die Familie auch das Einweihungsfest der neuen Verglasung im vergangenem Herbst mit. Lobend erwähnte Franz Baier das große Freizeitangebot in der Umgebung und die gute Küche der Herrischrieder Gastronomie.