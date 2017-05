Herrischried Freie Wähler sorgen sich um Ärzteversorgung auf dem Hotzenwald

Bei ihrer Hauptversammlung erklären die Freien Wähler die aktuelle Ärzteversorgung auf dem Hotzenwald als wichtiges kommunalpolitisches Thema. Freimuth Maas (Aktiver Hotzenwald) fordert Radweg nach Rickenbach.

Die Freien Wähler Herrischried blickten bei ihrer Hauptversammlung im Gasthaus Kranz auf ein bewegtes Jahr zurück. Neben Schulneubau, Windkraft, Ortskernentwicklung und Pumpspeicherwerk beschäftigt die Mitglieder momentan besonders die Ärzteversorgung, wie Vorsitzende Ingrid Grieshaber sagte: "Da liegt unser großes Interesse."

Zunächst informierte Carsten Quednow über die Kreistagthemen wie Autobahn, Fluglärm, Flüchtlinge, das Rettungswesen und besonders die Krankenhausfrage. Viele Probleme seien am fehlenden Nachwuchs festzumachen. So auch die kriselnde Landwirtschaft, Lücken im Gemeindepersonal und beim Ärzte- und Pflegepersonal. Es gelte mit diesen Themen "sensibel umzugehen". Und: "Zukünftig werden wir größere Strecken in Kauf nehmen müssen, die Bequemlichkeit muss abnehmen", prognostizierte Quednow. Dann warf er einen Blick voraus: Auch bei den Freien Wählern fehlt es an Nachwuchs; der Wahlkreis VII schrumpfe, so seien die Freien Wähler aus neun Gemeinden mit nur fünf Sitzen im Kreistag vertreten. Quednow formulierte daher klar das Ziel, bis zur Kommunalwahl 2019 weitere 45 Kandidaten zu finden.

Den Ortsverein beschäftigten im vergangenen Jahr viele große Entwicklungsthemen. Vier davon hob Manfred Krüger besonders hervor. Als "alles überragendes Thema" nannte er die Schule. "Auch wenn die provokante Architektur des Kubus bei manchen Bauchschmerzen hervorrief, sehen wir uns heute auf dem richtigen Weg", befand Krüger. Die Altbau-Sanierung liege im Zeitplan. Auch die wage Zukunft des Kreishauses konnte dank Gemeinderatsbeschluss auf den Weg gebracht werden. Die Verhandlungen zum Pumpspeicherwerk beschrieb Krüger als Kampf zwischen David und Goliath, womit er die ungleichen Möglichkeiten eines Großkonzerns und einer kleinen Gemeinde zur verwaltungstechnischen Bewältigung kritisierte.

Einzig uneinig sei man sich bei einer Sache gewesen, schob Christof Berger ein, und meinte damit den Naturparkgarten. "Jetzt hoffen wir, dass er zu einem weiteren Herrischrieder Schmuckstück wird", schloss Manfred Krüger seinen Bericht. Der Kassiererin Hannelore Thiel wurde eine einwandfreie Führung zugestanden und der Vorstand einstimmig entlastet.

Zuletzt informierte Freimuth Maass (Aktiver Hotzenwald) über einen angestrebten Radweg zwischen Herrischried und Rickenbach entlang der L 153 und der L 151. Kostenaufwand: rund zwei Millionen Euro. "Steuergelder, die vom Land für eine vernünftige Radverbindung eingefordert werden müssen", so Maass. Die Gemeinden stünden einzig in der Zubringerpflicht, die bereits gegeben sei. Nach dem Stand des Breitbandausbaus fragte Michael Arzner.