Herrischried Förderverein der Trachtenkapelle zieht Bilanz

Förderverein der Trachtenkapelle zieht Bilanz und bestätigt Christian Huber erneut als Vorsitzenden. Mitglieder freuen sich auf Dilldappenball am 25. Februar.

Herrischried – Bei den anstehenden Wahlen des Fördervereins der Trachtenkapelle Herrischried wurde Kassiererin Teresa Matt wiedergewählt und auch der Vorsitzende Christian Huber entschloss sich nach kurzer Bedenkzeit, sein Amt für weitere zwei Jahre zu übernehmen.

Schriftführerin Kerstin Maier dankte ihm hierfür ausdrücklich, auch im Namen ihrer Vorstandskollegen, sei doch er es, wie sie betonte, bei dem immer alle Fäden zusammenlaufen müssten und daher das Amt einen erheblichen Zeitaufwand darstelle. Huber erklärte denn auch, trotz seiner terminlichen Anspannung so einem super Team, wie er es zur Verfügung habe, einfach nicht den Rücken kehren zu wollen.

Die Hauptaufgabe, die dem Verein zugefallen sei, den Dilldappenball durchzuführen und damit den Fortbestand der Fasnacht in Herrischried wesentlich zu sichern, sei ohne das die Vereinsvorstände entlastende Organisationsteam gar nicht zu stemmen. Bereits im Oktober beginnen jeweils die Vorbereitungen mit einem Brainstormingtreffen.

Von da an kommen die Verantwortlichen praktisch wöchentlich zusammen, um die gesammelten Themenbeiträge zu Sketchen zu formulieren, zu basteln, das Bühnenbild zu malen und schließlich alles einschließlich der Tänze einzustudieren. Bürgermeister Christof Berger, der die Hauptversammlung der Trachtenkapelle aufgrund einer versehentlich nicht rechtzeitig bei ihm angekommenen Terminverschiebung einer anderen Versammlung versäumt hatte und deshalb nun zum Förderverein gekommen war, äußerte seine Vorfreude auf den bevorstehenden fünften Dilldappenball. Die Idee aus dem vergangenen Jahr, die Veranstaltung in Form einer Fluglinie zu präsentieren, sei sehr eindrücklich gewesen, überhaupt habe die Fasnacht insgesamt ihm viel Spaß gemacht und er wünsche allen Akteuren auch in diesem Jahr gutes Gelingen.

Neben der Ausrichtung des Dilldappenballs kümmert sich der Förderverein auch darum, dass am Schmutzigen Donnerstag sowie am ersten Mai Musik in den Herrischrieder Straßen zu hören ist, er hilft beim Dekorieren der Halle vor dem Jahreskonzert der Trachtenkapelle und bei der Bewirtung am Brägelfest, das im letzten Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte. „Dafür könnte die Halle gut doppelt so groß sein“, lobte Berger die anhaltend große Resonanz auf dieses Highlight im Herrischrieder Veranstaltungskalender. Im Gegenzug übernimmt die Trachtenkapelle die Bewirtungsaufgaben am Dilldappenball.

Aus deren Reihen kam die Anregung an den Förderverein, den beim Ball mitgeschnittenen Film am Probenwochenende der Musiker, die in der Küche wenig davon mitbekommen, zu zeigen. Die anwesenden Vorstandsmitglieder der Trachtenkapelle, voran deren Vorsitzender Klaus Matt, bedankten sich beim Förderverein für das nahtlos funktionierende Miteinander, aber auch für die finanzielle Unterstützung, die der Förderverein der Trachtenkapelle besonders zur Bewerkstelligung ihrer Jugendarbeit gewährt.

So wurden im vergangenen Jahr über 1600 Euro für Jugend und Ausbildung ausgegeben, ungefähr die Hälfte davon allein für die Kurse in Steinabad. Vier Jungmusiker waren dort gewesen, zwei von ihnen hatten das bronzene und zwei das silberne Leistungsabzeichen abgelegt.

Der Förderverein

Der Förderverein der Trachtenkapelle Herrischried hat 50 Mitglieder. Nähere Informationen gibt es auf dem Facebook-Auftritt des Vereins. Der Dilldappenball des Fördervereins findet statt am Samstag, 25. Februar, um 20.11 Uhr in der Rotmooshalle in Herrischried. Die Dilldappen wagen dabei einen Blick in die Zukunft Herrischrieds, wie es in 20 Jahren aussehen wird.