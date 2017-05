Herrischried Förderverein der Feuerwehr setzt auf Mitgliederwerbung

Der Förderverein der Feuerwehr zieht positive Bilanz. Die Unterstützung macht auch neue Uniformen möglich. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Planung.

Herrischried – Auch zu Beginn seines zehnten Bestehungsjahres kann der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried eine positive Bilanz ziehen. Im vergangenen Jahr wurden einige Anschaffungen finanziell unterstützt und drei neue Mitglieder hinzu gewonnen. Bei der Hauptversammlung am Freitag im Wehrhalder Hof setzten die Mitglieder sich einige Ziele, die es zu erreichen gilt und bestätigten ihren Vorstand in seinen Ämtern.

Im Vergleich zu den Vorjahren verlief das vergangene Jahr etwas ruhiger. Besonders angetan zeigte sich Vorsitzender Bernd von Hermanni von dem gut organisierten Kuchenverkauf mit der Jugendfeuerwehr im Mai, den der Förderverein gerne wiederholen möchte. Auch das Spendenaufkommen war positiv, bilanzierte Kassiererin Nicola Vonhof. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Zu den umgesetzten Projekten zählten die Schlauchwickelkörbe in Niedergebisbach und mehrere Uniformen, sodass nun beinah alle Kameraden über die Festtagesuniform verfügen, was überall im Kreis Beachtung finde. Gerade wird darüber beraten, wie die Headsets der Funker verbessert werden können. Dafür bedankte sich Marcus Berger, stellvertretender Kommandant, im Namen aller Kameraden: „Wir sind immer wieder froh, dass es den Förderverein gibt, denn auch kleine Anschaffungen erleichtern unsere Einsätze sehr“, sagte er. Froh sei man auch über die schönen Uniformen.

Noch immer bezieht der Förderverein die größte Finanzkraft aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen. „Das Thema Mitgliederwerbung wird uns daher auch die nächste Zeit begleiten“, blickten Marcus Berger, wie auch Bernd von Hermanni voraus. Vorgenommen hat sich der Förderverein deshalb, präsenter aufzutreten: Etwa bei der Herbstschau-Probe mit einem Stand und Getränken das Geschehen vor Ort zu versüßen und über Unterstützungsmöglichkeiten auch im Mitteilungsblatt aufzuklären. Besonders gerne erinnern sich die Herrischrieder an das Kreissenioren-Treffen 2016: An dieses Ereignis möchte der Förderverein ebenfalls in irgendeiner Weise anknüpfen. Für diese positive Entwicklung dankte Bürgermeister Christof Berger den Mitgliedern ebenso wie für ihre Mithilfe. Von dem Nutzen und der Notwendigkeit eines solchen Feuerwehr-Fördervereins sei er heute „vollkommen überzeugt“ und wünschte viel Erfolg.

