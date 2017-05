Herrischried First Responder stocken auf

First Responder stocken auf

Vier neue Mitglieder unterstützen die Notfallhelfer. Gemeinsam gehören der Gruppe nun zehn Mitglieder an. Hannah Neuhaus, Natascha Rünzi, Gerda Strittmatter und Alice Schnepel haben im März ihr erweitertes Erste-Hilfe-Training in Bad Säckingen absolviert. Die DRK-Geschäftsführerin Petra Naylor lobt ehrenamtliches Engagement.

Herrischried – Vier neue Mitglieder dürfen die First Responder aus Herrischried begrüßen. Gemeinsam gehören der Gruppe nun zehn Mitglieder an. Zur offiziellen Einführung der Neuen beglückwünschte DRK-Geschäftsführerin Petra Naylor aus Bad Säckingen die Gruppe.

Die vier Herrischriederinnen Hannah Neuhaus, Natascha Rünzi, Gerda Strittmatter und Alice Schnepel haben im März ihr erweitertes Erste-Hilfe-Training in Bad Säckingen absolviert. Beruflich sind alle vier in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf tätig. Natascha Rünzi schloss vergangenes Jahr ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft sogar als Kreisbeste ab.

Dass die First Responder Gruppe dingend Unterstützung braucht, haben die vier aus ihrem Bekanntenkreis und über Gruppenleiter Bernhard Dannenberger erfahren und nicht lange gezögert. "Bemerkenswert", findet DRK-Geschäftsführerin Petra Naylor dieses ehrenamtliche Engagement und hieß die vier Neuen vergangene Woche herzlich Willkommen.

"Diese Verstärkung war dringend notwendig", erklärt Bernhard Dannenberger. Allein vergangenes Jahr rückten die Herrischrieder First Responder rund 130 Mal zu einem Rettungseinsatz aus. Als Neue war Alice Schnepel schon 14 Mal im Einsatz.

Zu ihren Einsätzen werden die Ehrenamtlichen über ein Alarmgerät gerufen, das alle mit sich herumtragen müssen. Es kann jederzeit anschlagen, auch nachts. "Wir leben im Dorf und sind meist noch vor den Hilfsdiensten und Notärzten vor Ort", erklärt Bernhard Dannenberger. Meist geht es darum, sich einen Blick über die Lage zu verschaffen, Erste Hilfe zu leisten und vor Ort zu bleiben bis die verletzte Person medizinisch versorgt und ins Krankenhaus transportiert wird.

All dies sei den vier Frauen bewusst gewesen, als sie sich für dieses Ehrenamt haben ausbilden lassen. "Es ist eine gute Sache, wenn man helfen kann", findet Natascha Rünzi. Einmal im Jahr steht eine Fortbildung in Erster Hilfe an. Die Kosten für die Ausbildung, für die Kleidung und die Erste Hilfe Utensilien übernimmt dabei der DRK Kreisverband Bad Säckingen. "Auch deshalb sind wir auf Spenden angewiesen", erklärt Geschäftsführerin Petra Naylor und gab den vier Frauen ihre guten Wünsche mit auf den Weg.

Für Interessierte

Wer sich für eine Ausbildung als First Responder interessiert, oder den DRK-Kreisverband mit einer Spende unterstützen möchte, kann sich direkt an den DRK Kreisverband Bad Säckingen, Telefon 07761/920 10 oder per E-Mail (kal@drk-saeckingen.de) wenden.