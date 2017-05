Herrischried Finanzierungsideen für die drei neuen Glocken der Kirche St. Zeno

Die drei neuen Bronzeglocken für die Kirche St. Zeno sollen bereits nächstes Jahr zum Patrozinium am 15. April 2018 fertig sein. Für die Restfinanzierung von rund 180 000 Euro hat das Gemeindeteam St. Zeno einige Ideen. Unter anderem kann der Name des Spenders in die Glocken eingraviert werden.

Herrischried – Bereits nächstes Jahr zum Patrozinium am 15. April 2018 sollen die drei neuen Bronzeglocken für die Kirche St. Zeno fertig sein. Sie werden dann durch Dekan Peter Berg geweiht, informiert Annemarie Matt vom Gemeindeteam St. Zeno. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn die Finanzierung wird nur zu 30 Prozent von der Erzdiözese Freiburg übernommen. Den Rest, rund 180 000 Euro, wird die Kirchengemeinde aus Rücklagen und Spenden aufbringen, informierte der Pfarrgemeinderat. Nun hat das Gemeindeteam St. Zeno weitere Schritte erarbeitet, um den Glockenguss zu ermöglichen. Dabei bietet sich der Bevölkerung einmalig die Gelegenheit, sich auf den alten Glocken zu verewigen und bei der Gestaltung der drei neuen mitzuentscheiden.

Hierzu startet ab sofort ein Spendenaufruf. Dabei wird angeboten, dass der Name des Spenders (ab einem dreistelligen Betrag) in eine der alten Glocken eingraviert wird, die später beim Pfarrheim Herrischried ausgestellt wird. Wer das nicht möchte, oder weniger geben kann, darf sich auch in das Spendenbuch eintragen lassen. "Der Aufruf richtet sich auch an Unternehmen oder Vereine", erklärt Annemarie Matt. Eine weitere Idee: Teil-Stücke der zweiten alten Stahlglocke können zum Spendenzweck erworben werden. Die dritte alte Glocke wird voraussichtlich bei der Friedhofskapelle aufgestellt, erklärt Matt. Zudem wird die Kollekte der nächsten Veranstaltung für den Glockenguss verwendet.

Die drei neuen Bronzeglocken gehen voraussichtlich im Februar in Guss. Bis dahin möchte die Pfarrgemeinde möglichst alle Spenden eingenommen haben. Die Glockenzierde wurde bereits in einer öffentlichen Versammlung festgelegt: Glocke I. soll das Bild vom Hl. Zeno mit traditioneller Inschrift zeigen. Glocke II., aus Bronze, bleibt bestehen. Glocke III. erhält ein Bildmotiv mit einer Krippenszene und Glocke IV. eine Inschrift aus dem Lukasevangelium 18,16.

Im April wurde hierfür ein Wettbewerb unter den drei renommierten Künstlern Rosemarie Vollmer, Wolfgang Eckert und Christoph Feuerstein ausgerufen. Über die Favoriten soll abgestimmt werden. Dazu lädt das Gemeindeteam am Dienstag, 27. Juni, um 17 Uhr in den Pfarrsaal Herrischried ein, wo alle neun Glockenmotive präsentiert werden. "Alle Bürger sind eingeladen, an der Abstimmung teilzunehmen", erklärt Annemarie Matt.

Ebenso zum Glockenguss im Februar 2018: Hierzu organisiert die Kirchengemeinde eine Fahrt zur Glockengießerei Bachert in Karlsruhe. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Wie die Glocken im Kirchturm mit Hilfe eines Krans ausgewechselt werden, darf dann auch noch miterlebt werden.

Voraussichtlich muss hierzu Mauerwerk abgetragen werden, denn die Glocken sind für die Fensterluke zu groß, erklärt Messner Helmut Eckert. Jedoch erfolgt der Glockentausch witterungsbedingt erst im Frühjahr, erklärt Annemarie Matt. Ohnehin drehe sich momentan alles noch um den Spendenaufruf.

Termine: