Herrischried Feuerwehrabteilung Hogschür blickt auf arbeitsreiches Jahr zurück

Gebäudebrand in Schwarzenbach größter Einsatz 2016. Auch Verschönerung des Ortsbildes gehören zum Tätigkeitsfeld der Wehr. Michael Dröse wieder zum Abteilungskommandanten gewählt

Herrischried-Hogschür (pro) Der frühere langjährige Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Hogschür, Michael Dröse, wir künftig wieder die Abteilung führen. In der jüngsten Hauptversammlung wurde er in geheimer Wahl ohne Gegenstimme zum neuen Kommandanten gewählt. Er löste Tobias Feger ab, der während fünf Jahren das Kommando hatte und sich für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung stellte.

In den weiteren Wahlen wurde Andreas Matt als stellvertretender Abteilungskommandant, Volker Rieger als Schriftführer und Michael Siebold als Kassierer bestätigt. Wiedergewählt wurde auch Stefan Dröse als Gerätewart. Als weiterer Gerätewart wird künftig Franco Ghezzi fungieren.

Wie es sich in der Versammlung herausstellte, erfüllen in der Abteilung nur der scheidende Abteilungskommandant Tobis Feger und der neugewählte Michael Dröse die für einen Abteilungskommandanten geforderten Voraussetzungen als Gruppenführer. Derzeit ist allerdings Michael Siebold dabei, alsbald die Voraussetzungen als Gruppenführer zu erfüllen.

Aber ein arbeitsreiches Jahr konnten Abteilungskommandant Tobias Feger und Schriftführer Volker Rieger Bilanz ziehen. So wurde die Abteilung zu sechs Einsätzen gerufen. Der größte Einsatz war in Todtmoos-Schwarzenbach, wo es galt, ein Gebäudevollbrand zu bekämpfen.

In zwölf Proben rüsteten sich die Wehrmänner für die Einsätze. Roland Siebold fehlte in keiner Probe. Er wurde ebenso mit einem Präsent ausgezeichnet, wie Hans Grabietz und Tobias Feger, die je einmal fehlten.

Ein Schwerpunkt in der Wehrtätigkeit waren aber auch Tätigkeiten für die Verschönerung des Ortsbildes. So wurde das Buswartehäuschen gepflegt, Ruhebänke und Hydranten ausgemäht und Feuchtwiesen an der Murg in einen ansehnlichen Zustand versetzt. Viel Arbeitskraft wurde auch für die Beseitigung des alten Waaghäuschens und für die Wührebefestigung aufgewendet.

Zu den Aktivitäten zählten aber die Teilnahme oder Durchführung von zahlreichen Festen und Feiern. So wurde die Fackelwanderung mit dem Fasnachtsfeuer genauso wieder zu einem vollen Erfolg, wie das Waldfest. Bei mehreren auswärtigen Festen war man mit dabei, ehe, zusammen mit der Abteilung Niedergebisbach-Hornberg ein Ausflug nach Gengenbach unternommen wurde.

Kassierer Michael Siebold konnte über eine gute Kassenlage berichten, während Gerätewart Stefan Dröse monierte, dass bei dem nunmehr 43 Jahre alten Löschfahrzeug die Reifen gewechselt werden sollten.

Gesamtkommandant Christian Dröse lobte die Arbeit der Hogschürer Wehr und bat die Wehrmänner, alles daran zu setzen, dass neue Wehrmitglieder integriert werden. Er lobte das gute Miteinander, das in einer Wehr unverzichtbar sei.

Grüße der Gemeinde überbrachte schließlich noch Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Gottschalk.

Feuerwehr Hogschür

Die Feuerwehr Hogschür ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried. Derzeit gehören 16 Männer der Wehr an. Abteilungskommandant ist Michael Dröse, Telefon 07764/62 03.

Der neugewählte Vorstand besteht aus: Gesamtkommandant Christian Dröse, Michael Siebold, Volker Rieger, Michael Dröse, Andreas Matt, Franco Ghezzi und Stefan Dröse.