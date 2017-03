vor 42 Minuten Werner Probst Herrischried Feuerwehr Wehrhalden-Herrischwand ehrt Bernhard Stoll

Für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehrabteilung Wehrhalden-Großherrischwand wurde Bernhard Stoll mit dem Feuerwehrabteilung in Silber ausgezeichnet. Lobende Worte gab es an der Hauptversammlung für den Abteilungskommandanten Andreas Ückert, der das Amt vor einem Jahr übernommen hat

