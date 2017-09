Herrischried Feuerwehr Niedergebisbach-Hornberg: Segen für Fahrzeuge und Gerätehaus

Beim Patronatsfest an der Ödlandkapelle wurden auch das neue Gerätehaus und zwei neue Fahrzeuge der Feuerwehr-Abteilung Niedergebisbach-Hornberg eingeweiht. Pfarrer Bernhard Stahlberger lobte den Einsatz der Kameraden und würdigte die Arbeit als einzigartige Gemeinschaftsleistung.

Herrischried (csi) Alljährlich findet Anfang September das Patronatsfest „Kreuzerhöhung“ an der Ödlandkapelle statt. Wetterbedingt wurde der Gottesdienst am Sonntag aber kurzfristig in das Festzelt vor dem Feuerwehrgerätehaus Obergebisbach verlegt, dessen Einweihung nach der Renovierung an diesem Tag gefeiert wurde. Im Anschluss an die Messe weihte Pfarrer Bernhard Stahlberger sowohl Gerätehaus als auch die neuen Fahrzeuge der Abteilungen Niedergebisbach-Hornberg (Herrischried) und Bergalingen (Rickenbach).

Rund fünfeinhalb Jahre ist es her, dass die Abteilungen Niedergebisbach und Hornberg fusionierten, ein Zusammenschluss, der sich nach anfänglichen Schwierigkeiten bewährt habe, ließ der Herrischrieder Gesamtkommandant Christian Dröse das Geschehen Revue passieren. Damit wurde aber auch ein Umbau und die Renovierung des von den Abteilungen nun gemeinsam genutzten Gerätehauses in Obergebisbach erforderlich, denn schließlich mussten nun zwei Fahrzeuge untergebracht werden. In unzählichen Stunden hatten die Kameraden der Abteilung, unter ihnen einige Handwerker, Umbau und Renovierung gestemmt. Das Ergebnis: Eine professionelle, ehrenamtliche Renovierung, sagte Hornbergs Ortsvorsteherin Barbara Beck, es sei Gigantisches geleistet worden. „Meine Kameraden, ich bin stolz auf Euch“, fuhr sie fort. Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert dankte den Wehrmännern für ihr ehrenamtliches Engagement, die Gemeinde habe lediglich die Materialkosten (rund 60 000 Euro) tragen müssen, sagte er.

In seiner Predigt erklärte Pfarrer Stahlberger, in der Wehr kämen Menschen zusammen, um der Gemeinschaft beizustehen und damit das Hauptgebot der Liebe zu erfüllen. Eine einzigartige Gemeinschaftsleistung sei auch, jungen Menschen das Können zu vermitteln, das nötig sei, um im Erwachsenenalter helfen zu können. Im Anschluss an die Messe segnete der Pfarrer Gerätehaus und Fahrzeuge. Die Segnung des Gerätehauses und der Fahrzeuge umfasse auch die Segnung der Menschen, die Gebäude und Fahrzeuge nutzten, sagte er und fuhr fort, er bitte Gott, die Einsatzkräfte immer wieder sicher nach Hause zu bringen. Der Segen könne zwar Schlimmes nicht verhindern, der Glaube gäbe aber die Kraft, das Leid zu tragen. Das Florianslied beendete Einweihung und Segnung, es schloss sich ein fröhliches Fest an.