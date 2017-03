Herrischried Feuerwehr Herrischried stellt neue Einsatzdrohne vor

2016 beschaffte der Landkreis Waldshut eine Drohne für Einsätze. Die Feuerwehrabteilung Herrischried stellte nun anderen Hotzenwälder Wehren bei einer Präsentation die technischen Möglichkeiten des Fluggeräts vor.

Lochmatt/Hotzenwald – Die fortschreitende Technik bringt auch außerhalb der üblichen Einsatzgeräte und Fahrzeuge neue Möglichkeiten mit sich, die in der Freiwilligen Feuerwehr benutzt werden können. Waren es in den vergangenen zehn Jahren die Wärmebildkameras, so stehen heute einsatztaugliche Multikopter ("Drohnen", also unbemannte Flugsysteme) für Erkundungs-, Mess- und Dokumentationsaufgaben zur Verfügung.

Der Landkreis Waldshut hat im Frühsommer 2016 eine Drohne beschafft, Drohnensteuerer (Piloten) ausgebildet und die notwendige Flug- und Aufstiegsgenehmigung erhalten. Das mögliche Einsatzgebiet, das Leistungsspektrum des Flugsystems und die Möglichkeit der Anforderung über die Leitstelle sind in einem Flyer aufgeführt. Die Drohne ist seit Anfang des Jahres einsatzbereit und steht auf Abruf zur Verfügung. Sie wird von drei Piloten mit einem MTW (Mannschaftstransportwagen) zur Einsatzstelle gebracht.

Um sich ein detailliertes, praktisches Bild vom Einsatz der Drohne, sowie des ELW 2 (Einsatzleitwagen 2) des Landkreises zu machen, trafen sich auf Einladung der Feuerwehr Herrischried die Führungskräfte der Feuerwehren Rickenbach, Görwihl und Herrischried, sowie die Seniorenabteilung der Feuerwehr Rickenbach am vergangenen Montag, 27. März, im Gerätehaus Lochmatt. Nach der Begrüßung der rund 40 Teilnehmer durch den Kommandanten der Feuerwehr Herrischried, Christian Dröse, zeigte die Besatzung des ELW 2 (Rolf Zastrow, Timo Jehle und Rolf Küpfer) wie eine Drohne funktioniert und zu was sie fähig ist. Vor allem die große Reichweite (bis zu drei Kilometer) und Höhe (bis 100 Meter) sowie die Funktion der Wärmebildkamera faszinierte alle Anwesenden.

In einem anschließenden Vortag wurden auch verschiedene Einsatzszenarien wie Suchaktionen oder Großbrande aufgezeigt zu der die Drohne und der ELW 2 gerufen werden können, oder aber auch schon im Einsatz waren.

Kreisbrandmeister Thomas Santl sowie der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Manfred Rotzinger liesen es sich nicht nehmen der Veranstaltung beizuwohnen, und bekundeten damit die Wichtigkeit solcher Weiterbildungsmaßnahmen über Gemeindegrenzen hinweg.