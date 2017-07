Herrischried Ernstfall setzt Herigöst-Olympiade in Herrischried ein jähes Ende

Ernstfall setzt Herigöst-Olympiade in Herrischried ein jähes Ende

Abbruch der Herigöst-Olympiade: Mitten im Wettstreit der Feuerwehren kommt ein Rettungseinsatz mit Hubschrauber.

Herrischried (csi) Zur Herigöst-Olympiade waren am Freitag die Aktiven der Jugendfeuerwehren Herrischried, Görwihl, Rickenbach und Strittmatt angetreten. Es galt, im Ort, an verschiedenen Stationen Können, Geschicklichkeit und Ausdauer unter Beweis zu stellen.

Am Naturpark lautete die Aufgabe, möglichst viel Wasser in kleinen Bechern aus einem Brunnen in einen weit entfernten Eimer zu transportieren. Keine einfache Aufgabe, zumal die zurückzulegende die Strecke bergab führte. Nach Beendigung der ersten Herausforderung wollte man sich auf den Weg zur nächsten Station machen, aber dann kam alles anders. Sirenen heulten, die Wehr, die die Jugendlichen mit Manpower und Fahrzeugen unterstützte, wurde zu einem Einsatz alarmiert.

Laut Auskunft eines Feuerwehrkameraden war eine vermisste Person im Wald nahe des Skiliftes verletzt aufgefunden worden. Die Person wurde beim Einsatz gerettet und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Wettstreit der Jugendfeuerwehren wurde deshalb abgebrochen, ob dieser aber ohne den Einsatz zu Ende hätte geführt werden können, ist ohnehin zweifelhaft, denn es ging im Laufe des frühen Abends ein heftiges Gewitter nieder. Ob das Turnier zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt wird, stand am Freitag noch nicht fest.