Herrischried "Er war unser Götti": Erinnerungen an den Stehli-Fürst

Der Stehli-Fürst Johann Arzner zählt zu den sagenhaften Persönlichkeiten des Hotzenwaldes. Bis zu seinem Tod 1938 lebte der Großbauer in Herrischrieds Ortsteil Stehle. Sein 90-jähriger Neffe, Werner Gerspacher, hat ihn noch persönlich gekannt. Über seine Erinnerungen spricht er mit SÜDKURIER-Mitarbeiterin Sandhya Hasswani.

Herr Gerspacher, wie stehen Sie verwandtschaftlich zum Stehli-Fürst?

Nun, er war unser Götti. Unsere Mutter, Lina Arzner, war seine Schwester. Eigentlich waren es vier Geschwister gewesen: Johann, Josef, Lina und Wilhemina. Mein Bruder und ich waren die Kinder von Lina, also seine Neffen. Wir nannten ihn Götti Johann.

Und haben Sie ihn so richtig erlebt?

Natürlich. Wir lebten damals mit unseren Eltern in Niederwihl und er kam uns oft besuchen. Meist lief er den Weg über Oberwihl herüber, manchmal kam er auch mit dem Pferdekarren. Er schätzte die einfachen Dinge und freute sich auch, wenn es nur Butterbrot gab. Wir besuchten ihn auch in Herrischried, das war für uns immer ein besonderes Erlebnis.

Wie war er denn so, der Stehli-Fürst?

Er war ein besonderer Tierfreund. Auf seinem Hof hielt er viele Haustiere. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Meerschweinchen, die bei ihm herumwuselten. Er hielt sie nicht etwa in einem Käfig, sondern frei in der Stube. Wenn er sie dann mit Rübenschnitzten fütterte, kamen sie alle hervor. Das wäre heute undenkbar. Auch seinen Stier Max, behandelte er fürstlich.

Nannte man ihn deshalb den Stehli-Fürst?

Den Spitznamen erhielt er wohl eher, weil er über drei Höfe, reichlich Felder und Wälder verfügte und er darauf schaltete und waltete, wie es ihm gefiel. Er war schon ein wenig eigen.

Wie meinen Sie das?

Nun, er lebte nach seiner eigenen Lebensart und war zeitlebens Junggeselle. Schon allein das war zu jener Zeit ungewöhnlich, aber er liebte seine Freiheit. Alles erledigte er von Hand, reparierte sein Zeug lieber selbst als jemanden anzustellen. Neu kaufen ging damals kaum. Er kam dennoch mit recht einfachen Verhältnissen zurecht. Von den aufkommenden Maschinen, Autos und Motorrädern hielt er nur wenig. Wir hatten damals, als eine der wenigen Familien auf dem Wald, schon ein Auto gehabt. Aber er nannte die Dinger wegen dem Abgas nur Teufels-Karre. Rückständig im Geist war er aber nicht, sondern schon intelligent. Vom Krieg hielt er nicht sonderlich viel.

War er denn ein frommer Mensch?

In seiner sonderlichen Weise war er vielleicht menschlicher als manch anderer zu jener Zeit. Er soll einmal einem Nazianführer auf die Frage nach seinem Junggesellen-Leben geantwortet haben, der Führer sei ja auch nicht verheiratet gewesen. Seiner Lebensart blieb er jedenfalls treu. Nur im Alter nahm er eine Magd auf, die ihn pflegte aber eine Art Behinderung gehabt hatte. Auch das wurde in den 1930er Jahren gefährlich. Er dachte auch viel über die großen Dinge nach und sprach auch Französisch.

Wie kam es dazu?

Das hatte ihm unsere Mutter, also seine Schwester, beigebracht. Es herrschte damals große Armut auf dem Land. Auf Arbeitssuche erhielt meine Mutter im Alter von 16 Jahren eine Anstellung in Frankreich, wo sie in Paris als Köchin bei einer Familie Rothschild unterkam. Während einem Heimatbesuch brach der Erste Weltkrieg aus, sodass sie hier bleiben musste. So lernte sie schließlich unseren Vater kennen, der in Niederwihl ein Haus besaß.

Was geschah mit den Häusern vom Stehli-Fürst?

Er selbst hatte ja keine Kinder, so ging sein Erbe an seine Geschwister und wurde nach und nach verkauft. Von den drei Höfen ist heute besonders noch das eine Gebäude beim Spielplatz als "das Haus vom Stehli-Fürst" bekannt.

Haben Sie noch einen Bezug zu Herrischrieds Ortsteil Stehle?

Wenn ich an früher zurückdenke, weckt es in mir Heimatgefühle. Ja, der Hotzenwald ist meine Heimat. Und es stimmt mich besonders froh, dass die Überlieferungen und Geschichten über unseren Götti, den Stehli-Fürst Johann Arzner, nicht vergessen sind.

Neffe und Onkel

Werner Gerspacher: Geboren im August 1926 in Niederwihl, ist Werner Gerspacher ein Neffe (mütterlicherseits) von Johann Arzner, dem Stehli-Fürst von Herrischried. Gerspacher verbrachte seine Kindheit auf dem Hotzenwald, wurde mit 18 Jahren zum Kriegsdienst (Zweiter Weltkrieg) eingezogen und kehrte zwei Jahre später nach Niederwihl zurück, wo er sich zunächst ein Jahr in Knechtschaft begab. Später nahm ihn die Schwester des Vaters in Waldshut auf, wo er am Gymnasium sein Abitur machte. In Freiburg, Heidelberg und Basel studierte er Rechtswissenschaften und wurde Anwalt. Seine Frau Felicitas Gespacher (1934-2004) schenkte ihm zwei Kinder; eine Tochter und einen Sohn.

Der Stehli-Fürst: Johann Arzner (um 1880 geboren, 1938 gestorben) war ein Großbauer aus Herrischried. Wegen seines Grundbesitzes galt er als reicher Mann. Er heiratete nie und hatte auch keine Kinder. Doch die Nachfahren seiner Geschwister leben noch heute in der Region. Sein Bruder Josef Arzner lebte in Schachen und hatte eine Tochter, die den Adler-Wirt in Niederwihl heiratete und den Familiennamen Rünzi annahm. Seine Schwester Lina Arzner (1887 bis 1938) heiratete Berthold Gerspacher (1898 bis 1969), einen Ingenieur, der in Niederwihl ein Haus besaß. Aus ihrer Ehe gingen wiederum die zwei Söhne, Werner Gerspacher (geboren 1926) und Julius Gerspacher (1928 bis 2001), hervor. Die Kinder von Felicitas und Werner Gerspacher leben heute in Waldshut und Freiburg. Einige Überlieferungen hielt der Autor Hans Matt-Willmatt in seinem Buch „Witz und Schnitz vom Hotzenwald“ (1986) fest. Auch das Theaterstück von Gerhard Jung „Gueti alti Zit“ befasst sich mit dem Stehli-Fürst. Das Theaterstück spielt im Jahr 1926 und setzt sich in unterhaltsamer Weise mit dem Stehli-Fürsten, seiner Umgebung und seiner Zeit auseinander. Es feierte 1987 Premiere und wurde damals von der Freilichtbühne Klausenhof aufgeführt.