Herrischried Eisslalom des Automobilclubs Hotzenwald: Mit viel Fahrgefühl um die rot-weißen Hütchen

Im Auto oder im Kart zeigen Fahrer beim Eisslalom des Automobilclubs Hotzenwald ihr Können. Der Wettbewerb kommt gut an.

Herrischried (elen) Mit dem Auto oder dem Kart möglichst schnell einen Parcours abzufahren, ist schon eine Aufgabe. Noch interessanter wird es, wenn man dabei Eis unter den Rädern hat, so wie beim Eisslalom, den der Automobilclub Hotzenwald am Karsamstag in der Herrischrieder Eishalle veranstaltete. 35 Kartfahrer und 15 Starter im Auto fuhren und schlitterten um die Preise. "Man muss vorsichtig fahren und viel Gefühl fürs Auto haben, sonst bricht es aus", erklärte Gerald Zumkeller, Vorsitzender des AC Hotzenwald. Etwa 40 bis 60 Sekunden brauchten die Fahrer meistens, um das Auto einmal die Runde zwischen den Hütchen entlang zu lenken. Wer ein Hütchen umwarf, bekam drei Strafsekunden. Das Auto war dabei für alle das selbe, die Bedingungen auf dem Eis aber nicht unbedingt. "Der Autowettbewerb ist ein bisschen eine Lotterie", erklärte Zumkeller. "Wenn der Kühlapparat unterm Eis anfängt zu laufen, hat das Eis sofort mehr Grip." Den Unterschied bemerke man schon auf den ersten Metern.

Unter den Teilnehmern waren viele, die in der Wintersaison jedes Wochenende mit dem Auto auf dem Eis sind und an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen. Da die Meisterschaft schon vorbei ist, kamen sie einfach nur zum Spaß nach Herrischried. Die meisten sind jedes Jahr dabei. "Das ist immer eine Riesengaudi", freute sich Christian Aeschbach aus Aarau. Er und sein Sportkollege Reto Reber aus Siebnen fanden allerdings die Fahrspur etwas zu schmal. "Normalerweise ist die Fahrspur breiter, sodass man mehr Spielraum hat, sich seine Spur selbst zu suchen und entscheiden kann, ob man in einer Kurve die Handbremse einsetzt oder nicht", erklärte Aeschbach.

Auch, was das Auto angeht, ist beim Eisslalom viel Anpassungsfähigkeit gefragt. Wie schnell das Gaspedal reagiert und inwiefern die Elektronik wie zum Beispiel das ESP in die Fahrt eingreift, ist von Auto zu Auto unterschiedlich und damit auch bei jedem Wettbewerb anders. "Sowas musst du fühlen, damit du's richtig benutzen kannst", erklärte Reber. Um dieses Gefühl zu entwickeln, bleiben den Fahrern die drei bis sechs Meter zwischen dem Einsteigen und der Startlinie.

Beim Kartfahren auf dem Eis konnten Fahrer ab sieben Jahren teilnehmen. Um mit dem Wagen richtig beschleunigen und in die Kurven fahren zu können, hatten die Organisatoren Spikes an die Räder des Karts montiert. "Kartfahren auf dem Eis, das gibt's nur in Herrischried", erklärte Zumkeller stolz. Er setzte sich auch selbst hinters Lenkrad und fuhr auf den dritten Platz. Gewonnen hat in der Wertung der Erwachsenen Thomas Lerch, bei den Junioren Jonas Rüde. Sie brauchten 28 beziehungsweise 29 Sekunden, um die Runde zwischen den Hütchen einmal entlangzuflitzen.