Herrischried Eishockeyspieler des EHC Herrischried blicken nach vorn

Der Verein konnte in der vergangenen Saison einige gute sportliche Ergebnisse vorweisen. Die erste Mannschaft wurde in der dritten Regio League der Schweiz Vierter, die Jugendmannschaft Moskitos Gruppensieger. Thomas Krejci wurde bei der Hauptversammlung zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Herrischried – Der angekündigte Wechsel im Vorstand des EHC Herrischried wurde am Samstag vollzogen: In der Hauptversammung wählten die Versammelten Thomas Krejci zum stellvertretenden Vorsitzenden und Alexander Geiger zum Jugendleiter. Die erste Mannschaft, die „White Stags“ konnte sich in der vergangenen Saison in der dritten Regio League der Schweiz auf den vierten Platz verbessern, die Jugendmannschaft Moskitos wurde erstmals Gruppensieger.

Turnusgemäß standen Teilneuwahlen auf der Tagesordnung, Präsident Heinz Gerspach und Schriftführerin Christel Meyer wurden im Amt bestätigt. Gerspach kündigte allerdings an, sein Amt im kommenden Jahr in jüngere Hände zu legen. Der stellvertretende Vorsitzende Etienne Punge und Jugendleiterin Brigitte Matt waren dagegen auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden, neuer stellvertretender Vorsitzender ist Thomas Krejci, für die Jugend zeichnete künftig Alexander Geiger verantwortlich.

Ihr Ziel, eine Platz besser als in der vergangenen Saison abzuschneiden, hatten die „White Stags“ erreicht und belegten den vierten Platz in der dritten schweizer Amateurliga. Es wäre auch mehr drin gewesen, aber zahlreiche Verletzungen und Erkrankungen im Laufe der Saison warfen die Mannschaft immer wieder zurück.

Wenig erfolgreich war dagegen die 1b Mannschaft, die in ihrer Spielklasse letzte wurde. Als erfolgreich erwies sich dagegen der Strafenkatalog, den das Trainerteam angesichts der Rufs der Mannschaft als „Schlägertruppe“ eingeführt hatte. Im Bereich der Jugendarbeit hat sich im vergangenen Jahr einiges getan, 17 neue Spieler konnten gewonnen werden. Für die Jugendmannschaft Moskitos (Jahrgänge 2004 und 2005) war die vergangene Saison eine besondere: Sie wurden in ihrer Spielklasse Gruppensieger. Bei den Minis (Jahrgänge 2002 und 2003), die von den Spielern der Moskitos unterstützt wurden, wäre mehr drin gewesen als der letzte Tabellenplatz, aber das Klima in der Mannschaft hatte nicht immer ganz gestimmt.

Große Fortschritte hatten die Bambinis (Jahrgänge 2008 und jünger) gemacht, sie bestritten mit Spielern aus Rheinfelden die Saison. Wichtig seien nicht erzielte Tore und gewonnene Spiele, sondern die Anerkennung, gab Ausbildungschef Martin Borer den Eltern der Nachwuchsspieler mit auf den Weg. Sämtliche Ligaspiele gingen reibungslos über die Bühne, sagte der Vorsitzende Manfred Hofmann. Ebenfalls erfreulich: Die Zuschauerzahlen blieben konstant. Und bei dem Dreikönigsspiel konnten 800 Euro erlöst werden, die der Kinderkrebshilfe Freiburg zugute kamen. In der Eishalle gibt es eine Neuerung: Die Bandenverglasung, die mit einem Fest eingeweiht wurden. Alles in allem ein erfogreiches Jahr, so das Resümee des Vereinschefs.