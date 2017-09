Herrischried Ein wandelndes Gesamtkunstwerk im Pfarrheim

Adelheid Fuss und Ulf Schüle stellen im Hotzenwälder Kultursommer in Herrischried bildhauerische und graphische Objekte aus.

„Gefüge“ betitelten Adelheid Fuss und Ulf Schüler ihre gemeinsame Ausstellung im Pfarrheim in Herrischried. Und in der Tat bildeten je nach Standpunkt und Blickwinkel Künstler, ausgestellte grafische und bildhauerische Objekte einerseits und umherwandernde Besucher andererseits an diesem Freitagnachmittag ein ganz eigenes, in jedem Moment anders sich darstellendes Gesamtkunstwerk. Maßgeblich befördert wurde dieser Eindruck durch die kleinen, mitten im Raum schwebenden Figuren von Adelheid Fuss, die ihr direktes Pendant hatten in den Grafiken an den Wänden, indirekt aber zudem korrespondierten zu den im Raum verteilten Skulpturen von Ulf Schüler.

Klassische bemalte Holzfiguren nannte Ulf Schüler seine Holzfiguren, eine Wartende, ein unabhängig voneinander ihre Umgebung betrachtendes Paar oder den Kopf des „Pendlers“, der im Halbschlaf in Zug oder Bus sitzend zur Arbeit fährt. Während die Betrachter, indem sie selbst von den Besuchern betrachtet werden, diese wiederum rückwirkend durch ihre beobachtenden Blicke ebenfalls zu Kunstwerken machen, verharrt die Sandsteinfigur – sie wird übrigens auch zukünftig auf dem Wald bleiben – in sich gekauert, ohne ihre Umgebung wahrzunehmen. ER habe sich eigens aus alten Feilen selbst Werkzeuge hergestellt, mit denen er in der Lage sei, das Holz auf ganz ähnliche Weise wie Stein zu bearbeiten, verrät Ulf Schüler. So erziele er die spezielle, bewusst grob gehaltene, lebendig wirkende Oberflächenstruktur seiner Arbeiten.

„Ulf hat kein Modell, weiß aber trotzdem von Anfang an genau, wie seine Figur am Ende aussehen soll. Bei mir ist das im Grunde umgekehrt“, erklärt Adelheid Fuss. Sie fange einfach an, mache Skizzen, wie die zu zwei überlebensgroßen Figuren, denen sie den Arbeitstitel „Instabil“ gegeben hat. Entstanden sind dabei kleine, nahezu beliebig formbare Wachsfiguren, die sie später in Bronze gegossen hat, und die nun schwerelos taumelnd und fallend den Raum bevölkern. Zudem haben sie die Künstlerin zu einer Reihe von Grafiken inspiriert, bei denen sie sie als Scherenschnitte in verschiedene Schichten ihres handgeschöpften Papiers eingeschöpft hat. Einmal symbolisieren diese eingebundenen Figuren die Systeme, in denen der Mensch, ob positiv oder negativ, steckt, zum Anderen bilden sie zusammen mit Linolschnitten einer Landschaft die mit dem Schleier der eigenen inneren Wahrnehmung überdeckte Erinnerungsbilder, in ihrem Fall die an ihre Herkunft aus dem Gebiet der Siebenbürger Sachsen.

Umrahmt wurde der Präsentationsnachmittag musikalisch durch ein fünfköpfiges Flötenensemble der Trachtenkapelle Herrischried, sehr passend, wie Ulf Schüler meinte, war doch die berühmteste Persönlichkeit seines Wohnortes Potsdam, Friedrich der Große, auch ein begeisterter Flötenspieler gewesen.