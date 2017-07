Herrischried Ein Mann für alle Wege: Günter Biehler pflegt das bis zu 80 Kilometer lange Wandernetz

Der 58-jährige Günter Biehler mäht Wiesenpfade hält Bänke frei und schneidet Äste im Wald zurück, die sonst in die Wege hineinragen. Und er verrät, was ihn an dieser Tätigkeit so begeistert.

Herrischried – Jetzt im Sommer läuft man ihm schon mal über den Weg: Auf Herrischrieder Gemarkung pflegt Günter Biehler das bis zu 80 Kilometer lange Wanderwegenetz; mäht Wiesenpfade hält Bänke frei und schneidet Äste im Wald zurück, die sonst in die Wege hineinragen. Diese Nebentätigkeit wurde ihm 2016 von der Gemeinde aufgetragen, seither führt Biehler sie mit besonderer Hingabe zur Natur aus.

„Auf den ersten Blick wundern sich Wanderer immer, was ich hier mache. Doch dann freuen sie sich, dass die Wege gepflegt werden. Das gibt mir Motivation“, erklärt der 58-jährige. Kaum einer kennt hier oben so viele Wege wie Günter Biehler; Zwar wohnt er mittlerweile in der Nachbargemeinde, doch er ist in Großherrischwand aufgewachsen und lernte schon als Kind die Wälder rund um Herrischried kennen und schätzen. „Früher waren viel mehr Wege offen, doch im Lauf der Zeit wachsen sie zu, wenn man nicht hinterher ist“, erklärt er. Heute packt er in den Monaten April bis Oktober ein bis zwei Mal die Woche seine Maschinen auf den Pickup und fährt zu den Wanderweg-Einstiegen. Die Unkosten werden ihm von der Gemeinde erstattet. Mit dem Rasenmäher und Freischneider läuft er dann die Pfade ab. „Es wäre für mich nicht halb so interessant, wenn ich nicht draußen in der Natur sein könnte. Auch kann man sich die Zeit selbst einteilen“, sagt er. So nutzt der muntere Outdoorfreund die Abende und Samstage neben seiner eigentlichen Berufstätigkeit für diese Aufgabe. Was Günter Biehler da leistet, erfährt auf dem Rathaus rege Rückmeldung: „Ja, es kommt gut an und man hört immer öfter positive Rückmeldungen, wenn Einheimische einen Weg oder eine Bank freigemäht vorfinden.

Für die Gemeinde ist dieses Amt sehr wichtig“, erklärt Bürgermeister Stellvertreter Helmut Eckert. Seither sind auch die Wege, Mountainbike-Trails und Nordic-Walking-Pfade zu den umliegenden Gemeinden wieder zugänglich; etwa vom Wehrataler Schluchtensteig, aus Todtmoos-Au und aus Görwihl finden Wanderer, Reiter, MTB-Fahrer, und Walker auf Naturwegen wieder hierher. „Die Zeiten, in denen man auf Asphalt ausweichen musste, weil ein Weg nicht gefunden wurde oder dieser nicht frei war, sind nun vorbei“, freut sich auch Helmut Eckert. Mit Günter Biehler habe man einen richtigen „Mountain-man“ hinzu gewonnen.

Wanderwege-Netz

Durch Herrischried führen rund 58 Kilometer ausgeschilderte Mountain-Bike-Wege, 13 Kilometer Nordic-Walking-Wege und 80 Kilometer Wanderwege. Regelmäßige Touren bietet der Schwarzwald Verein (siehe Wanderkalender) an. Außerdem finden Themenwanderungen statt, etwa eine Vollmond-Scheffel-Wanderung am 4. Augst mit Bernd Kühnel (Anmeldung: kuehnelb@t-online.de), Esel- und Wildkräuter-Rundwanderungen mit Oliver Haury (Kontakt: Telefon 0160 97001284) und Bachexkursionen am Murgtalpfad mit Biologe Michael Peter (Kontakt: Telefon 07765/81 64).