Herrischried Ehemaliges Kreishaus in Obergebissbach wird abgerissen

Der Abriss des alten Kreishauses in Obergebisbach hat begonnen. Hier soll jetzt ein neues Haus entstehen.

Abriss: Stück für Stück frisst die riesige Greifzange sich in das alte Kreishaus in Obergebisbach. Ganz behutsam trägt der Bagger das baufällige Gebäude ab. "Das wird noch eine Woche so weiter gehen, bis das Haus komplett abgetragen ist", sagt ein Helfer, der die offenen Stellen zur Staubvermeidung mit Wasser abspritzt.



Das Haus wurde 1927 zwecks Vermietung errichtet und hatte bis zur Übernahme 1941 durch den alten Landkreis Säckingen mehrere Besitzer. Unter anderem kaufte die Berliner "Vermögensverwaltung der deutschen Arbeitsfront" das Haus. In den Nachkriegsjahren wurden hier Flüchtlinge untergebracht. Erst nach der Kreisreform 1973 ging das Haus an den Landkreis Waldshut über. In den vergangenen Jahren diente das Haus der Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern. Im Januar 2017 kaufte eine Familie das baufällige Haus. Nun entsteht ein neues Haus an alter Stelle.