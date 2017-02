Herrischried Dilldappenball in Herrischried: Narren blicken in Zukunft

Dilldappenball in Herrischried: Narren blicken in Zukunft

Sketche und Einlagen unterhalten das Publikum bei Dilldappenball in Herrischried. Gemeinde kann sich übrigens auf rosige Zeiten freuen.

Beim sechsten Dilldappenball in der Rotmooshalle trat so einiges zutage – Pannen aus dem zurückliegendem Jahr und einige Zukunftsvisionen für Herrischried. Wo sonst als zur Fasnacht können die Verfehlungen und Zwischenfälle mutig auf die Bühne gebracht werden. Den rund 340 Besuchern hat der Abend gefallen. Jung und Alt feierten gemeinsam und ausgelassen den Fasnachtssamstag.

Ein Dilldapp war weit und breit nicht zu sehen. Hochprofessionell ging's ans Werk. Verfolgerspots und umfangreiche Technik zeigten den Fundus an beteiligten Profis auch hinter der Bühne auf. Gleich zu Beginn spielte die Gruppe Wälderwahn und schon beim dritten Lied sangen die Gäste lauthals mit. Die als "Fischerchöre von Herrischried" titulierten Gäste hatten wirklich gute Stimmung mitgebracht. Michael Albiez und Christian Huber führten gekonnt und voller Schalk durch das abwechslungsreiche Programm. Als weithin sichtbare Futur-Herrischrieder nahmen die Beiden das Publikum auf eine Reise ganz im Motto "Zurück in die Zukunft" mit.

Die Wahrsagerin Fräulein Esmeralda war eigens nach Herrischried gekommen. Leicht verstohlen kam gleich der Bürgermeister zu Besuch: "Geht ebbes voran in der Zukunft?", wollte der Bühnenbürgi wissen. Simone Burkart und Helmut Stoll spielten schon mal die vermeintlichen Wünsche aus dem Rathaus durch. Ach was, der Jakobsweg ist out. In Herrischried etabliere sich der Tannen-Zäpfle-Weg. Die Umrundung am funkelnagelneuen großen Oberbecken bringe neue Hotels mit sich, da könne endlich eine Gondelbahn die Skipiste deutlich verlängern. Gleich danach ist ein Hotzenwälder Ärztezentrum vorausgesagt worden.

Und der Bürgi war sichtlich baff, schon das neue große Einkaufszentrum verspricht viel mehr Gewerbesteuer. Da konnte der Schultes nur noch von der sechsten Amtszeit lauthals träumen – "der Macher von H." sein Motto. Kaum gesagt, zog ein infernalisches Unwetter auf und verschlang Wahrsagerin samt Bürgermeister.

Ein Blick in die Vergangenheit und der immerwährende Ausblick einer Gemeinderatssitzung in der Zukunft. Es scheint rosig zu werden. Beim Buddeln für das Pumpspeicherwerk sind sie auf Öl gestoßen und die Wünsche nahmen ihren freien Lauf: Heizschleifen in der Straße, Hogschür am Internet, ein neues Rathaus (Berger Tower) und nur das jähe Ende nahte. "Ist den auch zur Sitzung öffentlich eingeladen worden?", klang es von der Bühne. Die kurzweilige Unterhaltung stimmte. Zwei Windräder übernahmen die Schnitzelbank. Alle bekannt gewordenen Verfehlungen im Dorf kamen durch Marion Stoll und Nicole Allgaier pointiert endlich zu Wort. Und zum Schluss ließ der Frauentanz vor allem die Männer(-Herzen) höher schlagen.