Herrischried Die katholische Frauengemeinschaft Herrischried erscheint künftig einheitlich in Lila

Die katholische Frauengemeinschaft Herrischried zeigt sich bald mit eigenem Vereins-T-Shirt. Ein volles Programm steht für das kommende Jahr an.

Mit einem einheitlichen T-Shirt werden die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Herrischried künftig auftreten und damit auch nach außen den Gemeinschaftssinn zeigen. Die in Lila gehaltenen Oberteile werden auch mit dem Vereinslogo ausgestattet sein.

Recht aktiv wird auch im kommenden Vereinsjahr die Frauengemeinschaft sein. Bei der Hauptversammlung wurde das Jahresprogramm bekannt gegeben. So wird man am 29. März die Messe in Hogschür besuchen und am 3. Mai an der Dekanatswallfahrt in Todtmoos teilnehmen. Am 19. Mai werden die Frauen an der Maiandacht auf dem Ödland teilnehmen und im August oder September an der Wallfahrt der Kirchengemeinde nach Leuggern dabei sein.

Zu den Höhepunkten des Jahres wird die Frauengemeinschaft, in Zusammenarbeit mit den benachbarten Frauengemeinschaften, zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Diözesanverbandes Freiburg der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland am Samstag, 7. Oktober, in den Europapark nach Rust fahren. Unter dem Motto „Echt stark“ wird ein buntes Programm geboten. Frauen, die auch Mitglied im Bundesverband sind, werden nur zehn Euro Eintritt bezahlen. Am 28. Oktober werden die Frauen zu einem Herbstfest im Gasthaus „Adler“ in Rickenbach zusammenkommen und am 14. Dezember die Bewirtung bei der Zusammenkunft der Frauengemeinschaften der Pfarrei übernehmen, ehe am 20. Dezember die Adventsfeier im Pfarrsaal ausgerichtet wird.

Über ein gutes Vereinsjahr berichteten die Vorsitzende Cornelia Feigenbutz und Schriftführerin Hannelore Matt. So wurden die Osterkerzen für die katholischen Kirchen in Görwihl und Herrischried, aber auch für die evangelische Kirche in Herrischried gefertigt. Am 22. Juni wurde der Öflinger Firma Weck ein Besuch abgestattet und am 31. August an der Dekanatswallfahrt nach Leuggern teilgenommen. Im September wurde mit dem Schiff der Rhein um Laufenburg erkundet und im Dezember im Pfarrsaal eine Weihnachtsfeier veranstaltet. Ganzjährig aktiv ist die Mittwochsgruppe. In drei Sitzungen des Vorstands wurden die Vereinsaktivitäten beraten.

Während Kassiererin Hannelore Hottinger über einen positiven Kassenbestand berichtete, lobte Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert die gute Arbeit des Vereins, ehe Pastoralreferentin Regina Jaekel Samenkörner verteilte, die später wachsen und reifen und somit die Frauen erfreuen sollen. Zum Abschluss der Versammlung gab es für das Vorstandsteam Präsente, ehe mit einem gemeinsamen Nachtessen der Abend beschlossen wurde.

Der Verein

Die katholische Frauengemeinschaft Herrischried hat derzeit 33 Mitglieder. Vorsitzende ist Cornelia Feigenbutz, Telefon 07764/65 22.