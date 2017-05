Herrischried-Hogschür Die Vesperstube "Waldvogel" öffnet in Hogschür

Familie Koch aus Linnich bei Köln lebt seit Oktober auf dem Hotzenwald und betreibt künftig das Landhaus am Bühl in Hogschür als Vesperstube "Waldvogel".

In das Landhaus am Bühl in Hogschür kehrt Leben ein: Auf der Hogschürer Passhöhe (Römerstraße 13) eröffnet am Freitag, 19. Mai, um 14 Uhr die Familie Koch eine Vesperstube. "Waldvogel" nennt sich der kleine, aber feine Restaurantbetrieb, wo ab Freitag Wanderer, Freizeitsportler und Familien eine Rast einlegen können. Das neue Konzept der Betreiber hält verschiedene Vesper- und Salatteller bereit sowie Spätzle und selbstgebackene Kuchen.

Erst im Oktober zog die Familie Koch aus Linnich bei Köln in den Hotzenwald. Sie seien Quereinsteiger, erklärt Peter Koch. Er ist 42 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau Violetta geht für ihn mit dem "Waldvogel" ein kleiner Traum in Erfüllung. Sie kennen die Gegend um Herrischried, sind selbst leidenschaftliche Wanderer und besonders froh, wie gut sich die beiden Kinder (sieben und elf Jahre alt) in die Gemeinde, in die Schule und Vereine eingefunden haben.

Lange war es still um das im Jahr 1965 von der Baronin Fallon erbaute Landgasthaus am Bühl in Hogschür. Schritt für Schritt hat die junge Familie es nun aus seinem Dornröschenschlaf erweckt; von Bäumen ringsum befreit, im Inneren renoviert; zunächst die Wohnung, dann die Gaststätte und zuletzt die große Terrasse. "Wir wollen nichts überstürzen. Nun ist aber der richtige Zeitpunkt, um zu eröffnen", sagen die neuen Betreiber.

Die Eröffnung der Vesperstube "Waldvogel" findet am Freitag, 19. Mai von 14 bis 21.30 Uhr statt. Öffnungszeiten sind dann immer Freitag bis Dienstag, elf bis 21.30 Uhr. Ruhetage: Mittwoch und Donnerstag.