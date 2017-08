Murg Die Quellen der Murg liegen im Verborgenen

Sommerserie Unser Wasser: Der Fluss entspringt als Bächlein und rauscht dann durch ein enges Felsental zur Mündung.

Dieser Fluss macht alles anders: Der Oberlauf von der Quelle weg führt sanft und gemütlich durch eine Landschaft aus Hügeln und weiten Matten. Der Unterlauf hin zur Mündung in den Hochrhein kommt tosend im engen Felsental daher. Auf ihren gut 22 Flusskilometern stellt die Hauensteiner Murg so einiges auf den Kopf, was man gemeinhin über den typischen Verlauf eines Flusses lernt. Und das beginnt schon bei ihren Quellen.

Nicht eine, sondern gleich zwei Quellen beginnen auf knapp 1000 Metern über Normalnull ihren Lauf. Dort, wo sich nach der letzten Eiszeit der südliche Eisrand der Feldbergvergletscherung zurückzog, in den blühenden Bergwiesen oberhalb des Herrischrieder Ortsteils Lochhäuser sammelt die Murg ihr Wasser. Diese halbrundförmigen Talschlüsse sind als Quellgebiete für den Oberen Hotzenwald typisch. Sie enttäuschen aber jene, die sich in Erinnerung an zahlreiches Lied- und Gedichtgut einen sprudelnden Quell, umrahmt von schönen Kieseln, vorstellen. Wer genau hinschaut, sieht vom Weg zum Steinernen Kreuz aus den schmalen Staudenstreifen, der den Verlauf des Quellbaches in der Landschaft markiert. Ein großer Brunnenschacht, versteckt in einem kleinen Gehölz, bildet den Ursprung.

Heutzutage findet man bei Flüssen kaum noch freie Quellen. Und auch die Quellen der Murg sind in technische Anlagen gefasst. Dienen sie doch, wie 19 andere Quellen auf Herrischrieder Gemarkung, der Trinkwasserversorgung. Vom Beginn der Murg zeugen heute noch Hausbezeichnungen, wie „Haus Murgquelle“ oder „Quellenhof“. Denn eine gesicherte Wasserzufuhr war in früheren Zeiten ein entscheidender Faktor für eine Hofgründung. Das Quellwasser in Lochhäuser wurde in einem Brunnenstock gefasst, der die wie auf eine Perlenschnur aufgefädelten Häuser am Hang versorgte.

Bereits die ersten zehn Meter, der Quellbach, sprühen vor Leben. Ein Besuch mit dem Gewässerbiologen Heinz-Michael Peter offenbart eine unglaubliche Vielfalt im erst handtiefen Wasser. Der Strudelwurm schlängelt sich zwischen Steinfliegenlarven und Bachflohkrebsen hindurch. Köcherfliegenlarven haben sich, Einsiedlerkrebsen ähnlich, aus dem vorhandenen Naturmaterial die filigranen namensgebenden Köcher gebaut. Kleinste Käfer tummeln sich in der beginnenden Strömung.

Der Quellbach der Murg hat auch jetzt, mitten im Sommer, gerade einmal eine Temperatur von acht Grad Celsius. „Wenn das Wasser auch in heißen Sommern so kühl bleibt, weiß man schon ohne zu messen, dass die Quelle aus sehr tiefen Gesteinsschichten an die Erdoberfläche dringt. Das ist ein besonderes Wasser“, schwärmt der Gewässerexperte.

Wie wichtig die Bergflüsse einst für das Auskommen der Menschen einer gesamten Region waren, zeigt sich schon eindrucksvoll auf den ersten Flusskilometern. Drei Ortsteile von der Quelle der Murg entfernt, in Giersbach, zeigen sich dem geübten Beobachter letzte Reste einer Wässerwiese: Damit der Schnee im Frühjahr die für die Heugewinnung so wichtigen Wiesen schneller freigibt, wurde über kleine Gräben das Wasser als Taumittel auf die Fläche geführt. In Herrischried zweigt an der Talstraße eine Wühre von der Murg ab, die zur Stromgewinnung für die Schlachtersäge genutzt wurde. Gleich nebenan speiste ein Zufluss zur Murg die Fronmühle, die das Getreide im Auftrag des Damenstifts Bad Säckingen mahlte. Die Beispiele ließen sich fortführen.

Heute begleitet der Murgtalpfad mit vielen spannenden Informationen den Flusslauf der Murg. Unter günstigen Niederschlagsbedingungen zeigt sich entlang des in Lochhäuser beginnenden Lehrpfads die eine oder andere kleine Hangquelle. Andererseits ist von den älteren Mitbürgern zu hören, dass seit dem heißen Sommer des Jahres 2003 viele kleine Nebenquellen im Wald versiegt sind.

Auch tief liegende Quellen sind Teil des Wasserkreislaufs aus Verdunstung und Niederschlag in Form von Regen, aber vor allem auch durch Schnee und Versickerung in offenem Erdreich. So liegt es in zu weiten Teilen Menschenhand, dafür zu sorgen, dass sich Quellen von Flüssen auftanken können, indem nicht auch noch der letzte Winkel von der hiesigen Erdoberfläche vollversiegelt als Verkehrs-, Wohn- oder Gewerbefläche endet.

An der Hauensteiner Murg ist die Welt noch fast in Ordnung. Aufgrund ihres Naturreichtums wurde der Flussverlauf als FFH-Schutzgebiet (Flora-Fauna-Habitat) im Rahmen des Netzwerkes Natura 2000 ausgewiesen. Wer jetzt Lust bekommen hat, diese Murg und ihre abwechslungsreiche Uferlandschaft zu entdecken, sollte sich jedoch sicher sein, dass er an der richtigen Murg ist. Denn die Hauensteiner Murg im Landkreis Waldshut, die aufgrund ihres Eintretens in den Rhein auch Obere Murg heißt, hat eine große Schwester mit ihrem Ursprung nahe Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt. Da diese unterhalb der Oberen Murg in den Rhein mündet, wird diese auch als Untere Murg bezeichnet. Dieser Fluss bildet ein weitläufiges Tal im nördlichen Schwarzwald und mündet schließlich bei Rastatt in den Rhein.

Zahlen und Namensgeschichte