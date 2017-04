Murg/Hotzenwald/Todtmoos Die Osterbotschaft spendet den Christen beider Konfessionen Trost

Die christlichen Gemeinden auf dem Hotzenwald, in Murg und Todtmoos feiern an Ostern den Höhepunkt des Kirchenjahres. Die Geistlichen machen den Gläubigen mit ihren Predigten Hoffnung.

Zahlreiche Christen beider Konfessionen versammelten sich über die Feiertage in den Kirchen, um die österliche Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi und damit den Höhepunkt des Kirchenjahres zu zelebrieren. Die Gemeinden auf dem Hotzenwald verkündeten nicht nur die Auferstehung selbst, sondern auch die damit verbundene Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod sowie die Friedensbotschaft der Liebe.

Die österlichen Feiertage begannen am Gründonnerstag, dem Gedenktag des letzten Abendmahls Christi. Die evangelische Gemeinde in Murg feierte den Gottesdienst an diesem Tag mit einer Tischabendmahl-Feier im Gemeindehaus. Auch die katholische Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau feierte den Auftakt mit einer feierlichen Messe in den beiden Gemeinden. Priester David Kolodziejczyk bezeichnete das Osterfest als "Feier der demütigen Liebe". Kolodziejczyk ermutigte die Gläubigen in seiner Predigt, an die gegenwärtigen Liebe und Omnipräsenz Gottes zu glauben und diese über Ostern zu feiern.

An Karfreitag versammelten sich Christen beider Konfessionen, um der Kreuzigung Jesu zu gedenken. Der evangelische Pfarrer Wilhelm Brüggemann versuchte während des Gottesdienstes in der evangelischen Gemeinde in Herrischried, die Bedeutung dieses Tages aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. So sei laut Brüggemann der Karfreitag für viele ein strikt dunkler Tag. Der Pfarrer erzählte in seiner Predigt von eigenen Erfahrungen mit Schülern, die mit dem Kreuz jedoch auch positive Gedanken wie Sehnsucht und Trost assoziierten. Doch auch das Thema Leid war Teil der Predigt an Karfreitag. Laut Brüggemann gebe es auch als Pfarrer Momente, bei denen Verzweiflung eintritt. Diese könnten jedoch laut dem Pfarrer durch Gott überwunden werden. "Uns erwartet die Liebe Gottes", versicherte Brüggemann.

In Todtmoos gedachten die Katholiken mittels ihrer Liturgie an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Priester David Kolodziejczyk betonte vor allem die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Menschen und forderte die Christen auf, an die Liebe Gottes zu glauben und nicht daran zu zweifeln.

Die Osternacht feierten zahlreiche Mitglieder der christlichen Gemeinden noch vor Sonnenaufgang. Sowohl in der katholischen Gemeinde in Rickenbach als auch in der evangelischen Gemeinde in Murg zelebrierten Gläubige die Auferstehung zunächst mit einem feierlichen Ostergottesdienst und anschließend mit einem gemeinsamen Osterfrühstück.

Auch die Todtmooser Wallfahrtskirche läutete morgens laut zum Gottesdienst. Pater David Kolodziejczyk wies auf die Lebendigkeit Gottes hin und bezeichnete Gott als die "Quelle der Kraft", die auch den Tod überwinde. Zudem wies Kolodziejczyk auf die Aktualität der österlichen Botschaft hin. "Jesus lebt. Das ist die Botschaft, die für immer aktuell ist", erklärte der Priester in seiner Predigt. Am Ostermontag endeten die Feiertage mit heiligen Messen in verschiedenen Gemeinden am Rhein auf dem Hotzenwald.