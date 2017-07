Herrischried Die Herbstschauprobe der Feuerwehr Herrischried verlangt den Einsatzkräften großes Können ab

Die Aufgabe bei der Herbstschauprobe ist die Rettung aus der Seniorenresidenz in Niedergebisbach. Die Rettung Gehbehinderter erfordert besondere Maßnahmen von den Helfern.

Herrischried – Die Herbstschauprobe der Gesamtfeuerwehr Herrischried lockte am Sonntag zahlreiche Zuschauer nach Niedergebeisbach. Zu meistern galt es einen angenommenen Löscheinsatz in der mehrstöckigen Seniorenresidenz Alpenblick mit Rettung von elf Personen. Die Residenz-Betreiber Regina und Bernd Hiller stellten dafür das Objekt zur Verfügung.

Das Übungsszenario: Rauch quoll aus den oberen Stockwerken. Mittendrin zehn Jugendliche, die um Hilfe riefen. Sie spielten ihre Rollen mit Begeisterung. Bereits vier Minuten nach der Alarmierung traf das erste Feuerwehrfahrzeug am Schauplatz ein. Gesamtkommandant Christian Dröse begleitete das Publikum per Moderation durch das Geschehen, denn bei der raschen Handlungsabfolge der Feuerwehrleute behalten nur wenige den Überblick.

Der Einsatz gliederte sich in drei Phasen, dabei gab die bestehende Brandmeldeanlage am Objekt dem Ablauf einen gewissen Verlauf vor. Zunächst erkundete der Einsatzleiter Markus Berger anhand der Laufkarte die Lage in den verrauchten Räumen. Im Bereitstellungsraum am unteren Ortseingang wartete die Abteilung Wehrhalden-Großherrischwand auf ihre Anforderung. Die zuerst eingetroffenen Abteilungen bildeten Angriffstrupps: Sechs Atemschutzträger drangen über lang gestreckte Leitern in die oberen Geschosse ein. Über sie wurden die Kinder ins Freie befördert.

Weil aber im realistischen Fall keine flinken Jugendlichen, sondern schwer kranke, teils zu beatmende Personen gerettet werden müssten, wurde genau dieser Ernstfall simuliert. Daher rückte auch noch die Drehleiter aus Todtmoos an, mit deren Hilfe eine Trage an verschiedene Fenster herangefahren wurde. „Das gestaltet sich gar nicht so einfach. Das Objekt hat viele unterschiedliche Winkel“, erklärte Einsatzleiter Marcus Berger.

Zwar waren alle elf Personen innerhalb einer halben Stunde gerettet, doch eine noch optimalere Herangehensweise wurde einige Male mit der Drehleiter ausprobiert. „Es ist gut, dass es auch einmal nicht so glatt läuft. Das sind die Momente, die bei uns hängen bleiben und bei denen wir noch dazu lernen“, sagte Gesamtkommandant Christian Dröse. Parallel zu den Angriffstrupps im Innern waren draußen die Löschtrupps flink unterwegs: Die Abteilungen Wehrhalden-Großherrischwand, Rütte, Hogschür und Hornberg-Niedergebisbach leisteten ganze Arbeit. Im Nu waren die notwendigen Leitungen aufgebaut und die Verkehrsumleitung eingerichtet. Die Zuschauer bekamen von der Rauchsäule über die Drehleiter bis hin zur Wassersäule jede Menge Aktion geboten.

