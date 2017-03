Herrischried Die Feuerwehrleute aus Hornberg üben fleißig mit ihren neuen Geräten

Die Feuerwehr Hornberg blickt auf ein ruhiges Jahr zurück, was Einsätze angeht. Die Kameraden machen sich allerdings intensiv mit den neuen Geräten vertraut.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

„Wir sind eine super Truppe geworden“, lobte der Abteilungskommandant der Feuerwehr Niedergebisbach-Hornberg, Stefan Biehler, im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre. Der Herrischrieder Gesamtkommandant Christian Dröse sprach von einer kreisweit vorbildlichen Fusion. Die Aktiven aus den Ortsteilen Nieder- und Obergebisbach sowie Hornberg haben seit ihrem Zusammenschluss kräftig angepackt, nicht nur, um ihr Feuerwehrgerätehaus in Obergebisbach in ein Schmuckstück zu verwandeln, sondern auch in der dörflichen Gemeinschaft.

Bezogen auf die Einsätze, so Biehler, sei 2016 ein ruhiges Jahr gewesen. Das gelte nicht für die Probenarbeit mit dem neuen Fahrzeug. Alle Maschinisten seien auf den neuen Geräten und Aufbauten ausgebildet worden, einige Hilfsmittel wurden nach und nach ergänzt. So bekamen die Atemschutzträger für ihre Einkleidung vor Ort LED-Leuchten, die neuen Funkgeräte wurden eingebaut. Außerdem sponserte der Förderverein zwei weitere Geräte, wofür sich Biehler bedankte.

Die Kameraden haben ihren Aufenthaltsraum umgestaltet, die Garagen wurden mit neuen Spinden bestückt, ein Arbeitsplatz für die Gerätewarte entstand, die Elektroinstallation wurde erneuert. Für 2017 stehen die Fertigstellung des Parkplatzes sowie die Sanierung der Fassade an. Danach soll gefeiert werden. Auf ein Datum für das Einweihungsfest wollten sich die Aktiven nach den Verzögerungen bei der Parkplatzgestaltung nicht festlegen.

Großes Lob ernteten die Feuerwehrleute von Gesamtkommandant Dröse und Uli Gottschalk, der als Vertreter der Gemeinde anwesend war, und den Ortsvorstehern Paul Schlageter und Barbara Beck für ihr fastnächtliches Engagement. Der neben der Kinderfasnacht neu ins Leben gerufene Hemdglunkiumzug sei gut angekommen und soll zum festen Bestandteil der Fasnacht werden. Biehler bedankte sich bei den treuen Helferinnen Regina Gerspach, Roswitha Schlageter, Renate Allgaier und Roswitha Gerspach für ihren Einsatz an der Kinderfasnacht.

Bei den Wahlen bat der stellvertretende Abteilungskommandant Reinhard Maier um Ablösung. Für ihn wurde Tobias Gerspach gewählt. Wiedergewählt wurden Abteilungskommandant Stefan Biehler, Schriftführer Stefan Strittmatter und Kassierer Manfred Krüger. Letzterer wurde bei der Versammlung der Gesamtwehr für 40 aktive Feuerwehrjahre geehrt. Biehler erinnerte daran, dass er von 1995 bis 2000 Schriftführer der Abteilung war und nun die Kasse betreut. Jugendwart Bernhard Dannenberger gab einen Überblick über den Stand der Jugendfeuerwehr Herrischried, deren Ausbildung künftig auch von zwei Aktiven aus der Abteilung Niedergebisbach-Hornberg mitbetreut wird. Florian Schönbett und Mike Mutter haben sich dazu bereit erklärt.