Herrischried Die Auszeichnung als Fairtrade-Gemeinde ist für Herrischried erst der Anfang

Herrischried hat viel vor als Fairtrade-Gemeinde. Der Titel wird der Gemeinde am Samstag, 14. Januar, mit Festakt verliehen.

Herrischried – Herrischried wird am kommenden Samstag, 14. Januar, als Fairtrade Gemeinde ausgezeichnet. Der Herrischrieder Einzelhandel hat sich verpflichtet, fair gehandelte Produkte zu führen. Auch die Schule, die katholische Pfarrgemeinde und Vereine tragen mit Aktionen bei, um den Fairtrade-Gedanken zu transportieren.

Nach Murg ist Herrischried die zweite Fairtrade-Town im Landkreis Waldshut und eine von rund 450 in Deutschland. Die fünf geforderten Kriterien einer wies Herrischried bereits fünf Monate nach dem Gemeinderatsbeschluss im März nach, der Bescheid zur Anerkennung durch Fairtrade Deutschland ging Ende September ein. „Mit diesem Thema sind wir überall im Ort auf offene Türen gestoßen“, blickt Dirk Bürklin von der Steuerungsgruppe zurück. Während die Schmidt’s Märkte bereits vor Jahren Fairtrade-Produkte in Herrischried eingeführt haben und auch regionale Produkte unterstützen, machen mittlerweile zehn „faire Partner“ mit. Neben den Rathausmitarbeitern und dem Gemeinderat, der bei seinen Sitzungen fair gehandelte Getränke ausschenkt, wurden das Restaurant "Knoblauchzehe", die Schule, die katholische Pfarrgemeinde und Vereine als Partner gewonnen.

Für die Gemeinde Herrischried ist die Auszeichnung erst der Anfang und gleichzeitig Mahnung, in ihren fairen Bemühungen nicht nachzulassen: „Die Auszeichnung ist für die Gemeinde wie ein Startschuss zum Marathon zu verstehen. Wir stehen noch auf der Startlinie“, sagt Bürgermeister Christof Berger und warnt vor der „möglichen Versuchung auszusteigen“ und wieder in das gewohnte Konsumverhalten frei nach „Geiz ist geil“ zurückzufallen. Denn der Titel als Fairtrade-Town wird alle zwei Jahre auf Gültigkeit der fünf Kriterien überprüft. Für die Steuerungsgruppe gilt es, weiterhin am Ball zu bleiben: „Unsere Aufgabe als Koordinatoren von Aktionen und als Ansprechpartner für Vereine hat gerade erst begonnen. Auch künftig müssen wir versuchen, faire Partner zu gewinnen“, erklärt Dirk Bürklin. Ziel sei es, nicht nur das bestehende faire Angebot beizubehalten, sondern, wenn möglich, zu erweitern, so Bürklin.

„Wir brauchen für diesen Weg viele sich selbst motivierende Mitläufer“, erklärt Bürgermeister Christof Berger, der auch privat hinter der fairen Bewegung stehe. Als entscheidendes Kriterium appelliert Berger an das Konsumentenverhalten in der Bevölkerung, „das letztendlich über den Inhalt der Regale und Speisekarten entscheidet.“

Fairtrade-Town-Kriterien

1. Der Ratsbeschluss: Zunächst muss ein Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels verabschiedet werden – In Herrischried geschah das am 16. März 2016. Bei allen öffentlichen Sitzungen wird fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt ausgeschenkt.

Zunächst muss ein Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels verabschiedet werden – In Herrischried geschah das am 16. März 2016. Bei allen öffentlichen Sitzungen wird fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt ausgeschenkt. 2. Die Steuerungsgruppe: Sie besteht aus mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft und koordiniert vor Ort die Aktivitäten in der Kommune auf dem Weg zur Fairtrade-Town. In gehören an: Hauptamtsleiterin Stefanie Strittmatter, Grünen-Gemeinderatsmitglied Dirk Bürklin, Pfarrgemeinderatsmitglied Markus Huber und Brigitte Wasmer-Huber.

Sie besteht aus mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft und koordiniert vor Ort die Aktivitäten in der Kommune auf dem Weg zur Fairtrade-Town. In gehören an: Hauptamtsleiterin Stefanie Strittmatter, Grünen-Gemeinderatsmitglied Dirk Bürklin, Pfarrgemeinderatsmitglied Markus Huber und Brigitte Wasmer-Huber. 3. Das Sortiment: In den lokalen Geschäften und der Gastronomie werden mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten. Richtwert ist hier die Einwohnerzahl der Kommune.

In den lokalen Geschäften und der Gastronomie werden mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten. Richtwert ist hier die Einwohnerzahl der Kommune. 4. Schulen und Vereine: Produkte aus fairem Handel werden in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen verwendet.

Produkte aus fairem Handel werden in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen verwendet. 5. Informationen: Regelmäßig informieren Berichte in den Medien über die Entwicklung.

Die fairen Partner und ihre Aktionen

Geschäfte und Einrichtungen: Die Bäckerei Schlegel in Herrischried führt faire Produkte wie Säfte, Kaffee und Schokolade. Das Restaurant "Knoblauchzehe" führt faire Getränke und ein faires Menü. Im „Gugelstüble“ schenkt der Schwarzwaldverein Herrischried fairen Kaffee aus. Faire Getränke gibt es auch bei Gemeinderatssitzungen und für die Rathausmitarbeiter. Faire Getränke gibt es bei Versammlungen und beim Hofmarktfest der Grünen, Ortsverband Hotzenwald. So auch beim Akkordeonorchester Herrischried.

Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald beteiligt sich mit ihrer fairen Mangoaktion für Burkina-Faso. Der Kindergarten "Wespennest" verwendet faire Produkte für seine Vesperpause. Der Schmidt’s Markt Herrischried führte vor vielen Jahren faire Produkte ein. Die Seelsorgeeinheit St. Wendelin Hotzenwald verwendet faire Produkte bei Aktionen wie dem gemeinsamen Frühstückstisch.

Die Feier: Die Auszeichnungsfeier von Herrischired als Fairtrade-Town findet am Samstag, 14. Januar, im Pfarrheim in Herrischried statt. Beginn der Feierlichkeiten ist um 15 Uhr mit einem Spaziergang durch den Ortskern. Dabei werden alle fairen Partner besucht: Stationen sind beim Schmidt’s Markt, bei der Bäckerei Schlegl sowie im Rathaus Herrischried. Dort wird eine Präsentation zum Thema „Fairer Handel auf dem Hotzenwald“ gehalten von Willi Moosmann aus Murg, Vorsitzender des Vereins „Faire Eine Welt“, und Bürgermeister Christof Berger.

Im Anschluss wird im Pfarrheim die Urkunde durch Fairtrade Deutschland überreicht. Ab 16.30 Uhr informiert Dirk Bürklin über die Aktivitäten der Steuerungsgruppe sowie über den Fairen Handel in Herrischried. Fair gehandelte Produkte werden als Imbiss angeboten und das Akkordeonorchester Herrischried sorgt für die musikalische Umrahmung. Die Veranstaltung ist öffentlich, die Bevölkerung ist eingeladen, an der Feier teilzunehmen.