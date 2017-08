Herrischried Die Anlieger an der Schießanlage im Sägemättlen ziehen einen Schlussstrich unter ihre Proteste

Ein Ende ist für die Differenzen um die Schießanlage im Sägemättlen in Sicht. Dieser Entscheidung geht ein jahrelanger Streit im Gewann Sägemättlen voraus.

Anlieger der aus ihrer Sicht rechtswidrig errichteten Sport- und Freizeitanlage im Gewann Sägemättlen in Herrischried informierten die Presse, dass sie einen Schlussstrich unter die seit 15 Jahren andauernden Differenzen im Bebauungsplan-Verfahren ziehen. Grund dafür, dass sich Hans-Peter Förster und Karlheinz Bach erstmals an die Presse gewandt haben, ist, dass ihre Post zur formellen Geltendmachung von Fehlern und Mängeln nicht von Bürgermeister Christof Berger an den Gemeinderat weitergeleitet wurde.

Nachzulesen im aktuellen Mitteilungsblatt ist, dass der Gemeinderat „per entsprechendem Beschluss einstimmig auf die Weiterleitung von Schreiben der Gegner verzichtet“. Im März dieses Jahres stimmte der Herrischrieder Gemeinderat – bei zwei Enthaltungen – dem Bauantrag von Holger Wycisk zur HWS-Sport- und Erlebniswelt zu, die lediglich den Status der Duldung geführt hatte. Bis heute ist den Angrenzern nicht bekannt, ob das Baurechtsamt Bad Säckingen die Genehmigung erteilt hat.

Nach der Bekanntmachung des Inkrafttretens des Bebauungsplans hatten die Angrenzer bis zum 18. August Zeit, einen Normenkontrollantrag zu stellen. Auf einen weiteren Antrag verzichteten nun Förster und Bach. Begründung: „Wer demokratischen Grundrechten und der Gemeindeordnung den Rücken kehrt, den wird auch kein weiteres Urteil beeindrucken.“ Das vom Gemeinderat ignorierte Schreiben enthielt konkrete Vorschläge zur Konfliktlösung und hätte das Potenzial zur Entschärfung des jahrelangen Konflikts gehabt. „Damit wäre das Ganze entspannt geworden“, fand Karlheinz Bach, zumal weitere Angrenzer von fünf Wohneinheiten dem Gemeinderat ebenso Konfliktlösungen angeboten hatten.

Diese sahen so aus: Die Einplanung einer „Pufferzone“ – ein rund 2000 Quadratmeter großes Waldstück zwischen Wohngebiet und Schießanlage, verbunden mit der Herausnahme des vom Wohngebiets nur 20 Meter entfernten Schießturms (auf der Homepage des Betreibers als „Palisadenwand“ bezeichnet) sowie alternative Vorschläge zur Erschließung über den Ödlandweg statt über den wetterbedingt eingeschränkten Waldweg, der an Wohngrundstücken entlang führt. Die Verlagerung wurde auch deshalb vorgeschlagen, um den abgesperrten Erholungswald auf direktem Weg von den Wohngrundstücken aus betreten zu können.

Außerdem liegt dem Gemeinderat die Stellungnahme eines Diplom-Biologen vor, der die Verlagerung empfohlen hat, um die zerstörten Biotopflächen renaturieren zu können. Aber: „Antworten auf all diese Vorschläge gab es keine.“ So Förster und Bach. „Der Gemeinderat hat uns nicht über das Abwägungsergebnis informiert, obwohl ihm dies das Baugesetzbuch aufgibt.“ Ihr Fazit: „Dieses Verfahren ist der wiederholte Versuch, die Schwarzbauten nachträglich zu legalisieren. Damit wird ein Präzedenzfall geschaffen, auf den sich andere Bürger künftig bei Nachahmung berufen können.“

Die Hintergründe des Rechtsstreits

Im Jahr 2002 wurden die Aktivitäten des Outdoor- und Waffengeschäfts vom Wohngebiet in das Gewann Sägemättlen ausgedehnt, zunächst mit einer Bogenschießanlage und 2005 mit einer Schießstätte für Armbrustschießen – ohne Baugenehmigung und waffenrechtliche Erlaubnis. Im Juni 2005 teilte Bürgermeister Christof Berger mit, dass die Gemeinde, die Baurechtsbehörde und das Landratsamt zur Einschätzung gekommen sind, es würde sich um ein verfahrensfreies Vorhaben handeln. Nach Einwendungen von Angrenzern kam das Regierungspräsidium Freiburg 2006 zum Ergebnis, dass ein Bebauungsplan erforderlich ist.

Nachdem das Rechts- und Ordnungsamt Bad Säckingen dem Betreiber eine waffenrechtliche Erlaubnis zum Feldarmbrustschießen erteilte, klagte ein Angrenzer. Im Juni 2009 hob das Verwaltungsgericht Freiburg die waffenrechtliche Erlaubnis auf. Im Oktober 2011 wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan vom höchsten Verwaltungsgericht des Landes Baden-Württemberg, dem Verwaltungsgerichtshof (VGH BW), für unwirksam erklärt. Die Verhandlung mit fünf Richtern des Senats endete mit mahnenden Worten des Vorsitzenden Richters an Bürgermeister Berger: „Der Gemeinderat hat die Planungshoheit, aber im Rahmen der Gesetze.“ Nach Aussage der Richter eigne sich der Standort für die bereits vorhandene Anlage nicht. Grund dafür seien die Bedrohung eines Biotops und die Gefahr für Anwohner und Passanten durch Geschosse. Dies deckt sich mit der Presseerklärung des Verwaltungsgerichtshofs: „Wirksame Sicherungs- und Absperrmaßnahmen sind im Hinblick auf das Gelände kaum möglich“.

Ungeachtet dessen wurde im August 2016 das Inkrafttreten eines neuen Bebauungsplans für wirksam erklärt. Die im vorherigen Verfahren 0,9 Hektar große Planfläche wurde auf 5,5 Hektar Fläche bis zur Liftstraße erweitert. Platz genug, so monierten die Angrenzer, um die Schießanlage vom Wohngebiet weg zu verlagern. Doch diesem Vorschlag folgt der Gemeinderat nicht. Stattdessen wurde der Planung von nun 27 Schießbahnen einschließlich einer „Schießstätte“ für Armbrustschießen (unterliegt dem Waffengesetz) zugestimmt.

In Folge dieser für Anlieger untragbaren Planung, verbunden mit der aus ihrer Sicht „Unzuverlässigkeit des Betreibers“ (2005 Feldarmbrustschießen ohne Erlaubnis; auch im Herbst 2012 laut einer Landtagsdrucksache) gab es Einwendungen betroffener Angrenzer, die von der Gemeinde unbeantwortet blieben. Diese Unsicherheiten erreichten als jüngsten Höhepunkt das Verschwinden von 2000 Schuss Neun-Millimeter-Munition vom Waffengeschäft im Wohngebiet. „Möglicherweise ist diese entwendet worden, möglicherweise aber auch nicht“, so das Amtsgericht Bad Säckingen im Urteil, in dem es um die Munition ging. Landtagsabgeordneter Felix Schreiner hat sich in dieser Sache an Innenminister Thomas Strobl gewandt.