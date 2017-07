Herrischried Der Ski-Club Hotzenwald lädt am Sonntag zum Mountainbike-Tag ein

Der Mountainbike-Tag mit Walk uffm Wald und Wandertag uffm Wald des Ski-Clubs Hotzenwald bietet Möglichkeiten der Bewegung zu Fuß und mit dem Rad an.

Der Herrischrieder Mountainbike-Tag (MTB) mit dem Walk uffm Wald und Wandertag uffm Wald steigt am Sonntag zum 27. Mal. Ab 8 Uhr starten die Teilnehmer bei der Rotmooshalle in Herrischried. Mit 60 Helfern am Samstag zuvor und am Sonntag stemmt der Ski-Club Hotzenwald das Großereignis, das gleichzeitig eine Haupteinnahmequelle für den Verein ist.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 450 Teilnehmer am Start. Auch in diesem Jahr erwartet der Verein wieder einen regen Zulauf, wenn das Wetter mitspielt. Die Koordination der Helfer läuft über ein Organisationskomitee, das die Feinabstimmung übernimmt, denn vieles muss dabei im Blick behalten werden. In der Rotmooshalle werden am Samstag eine Theke und die Anmeldestelle aufgebaut; für die Festwirtschaft, die ab 8 Uhr am Sonntag schon Kaffee und Kuchen anbietet, wird die Halle außerdem bestuhlt.

Für die begeisterten Radsportler, Nordic-Walking-Fans und Wanderer, die wieder zwischen 8 und 12 Uhr (Radfahrer) und von 8 bis 14 Uhr (Walker/Wanderer) an der Rotmooshalle in Herrischried starten können, werden drei Rad- sowie zwei Walk- und Wanderstrecken vorbereitet. Je nach Kondition und Laune können sich die Radfahrer zwischen verschiedenen Distanzen von 20, 40 oder 60 Kilometern entscheiden, die Walker zwischen sechs und zehn Kilometern Rundstrecke, die Wanderer ebenso. Marschiert und geradelt wird in nord-östlicher Richtung bis hin zum Dachsberg und zurück über Tiefenstein nach Herrischried. Um 16 Uhr sollten alle wieder an der Rotmooshalle zurück sein, schätzen die Organisatoren.