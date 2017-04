Herrischried Der Schwarzwaldverein Herrischried ist auch 2016 äußerst aktiv

Zum Programm des Schwarzwaldvereins Herrischried gehören nicht nur Wander- und Fahrrad-Touren. 380 Einsatzschichten fallen zudem für Bewirtung und Pflege des Gugelstübles an.

Mit einem leicht geänderten Vorstandsteam geht der Schwarzwaldverein Herrischried in das neue Vereinsjahr. Wiedergewählt wurde Bürgermeister Christof Berger als Vorsitzender, während Ortsvorsteher Günter Arzner künftig als stellvertretender Vorsitzender fungieren wird. Günter Biehler löste Helga Maier als Kassierer ab, Oliver Hauri wird Naturschutzwart, Matthias Jecker, Alois Jarusel und Oskar Sandmann werden als Wegewarte tätig sein. Der Vorsitzende Christof Berger überreichte den Mitgliedern Josef Kocum und Heinz Griebenow das goldene Treueabzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein Herrischried.

Der Schwarzwaldverein Herrischried zog im Gasthaus „Wehrhalder Hof“ Bilanz über ein gutes Vereinsjahr. In Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald Rickenbach wurden nicht nur zahlreiche Wanderungen durchgeführt, sondern auch Radtouren gemacht. So wurde die Windradbaustelle in Gerspach besichtigt, auf dem Erlebnispfad in Triberg gewandert, Ibach erkundet und auch zum Knöpflebrunnen in Aftersteg wurden die Wanderer geführt. In eigener Regie des Schwarzwaldvereins Herrischried wurden mehrere Wanderungen unter der Leitung von Elfriede Stoll angeboten. So wurde dem Nagelfriedlehof ein Besuch abgestattet, zur Schwarzasäge gewandert und das Hornbergbecken umrundet. Bis zu 14 Personen nahmen an den einzelnen Veranstaltungen teil, die jeweils mit der Einkehr in einem Gasthaus abgeschlossen wurden.

Das Herzstück des Vereins, das Gugelstüble unter dem Gugelturm, war für den Verein nicht nur wieder eine gute Einnahmequelle, sondern brachte auch viel Arbeit mit sich. Vom 2. April bis zum 6. November war das Gugelstüble geöffnet, wobei die Helfer 380 Einsatzschichten absolvierten. Spitzenreiterin dabei war Kassiererin Helga Meier, die 74 Tage im Gugelstüble präsent war, gefolgt von Hilde Kaiser (70), Maria Matt (50) und Elfriede Stoll (41). Zu den erfreulichen Aspekten gehörte, dass mit Petra Herzog und Elisabeth Mutter auch zwei Rickenbacherinnen im Einsatz waren. Viel Arbeit gab es aber auch bei der Pflege der Anlage und bei der Vergrößerung der Buswendemöglichkeit. Mit einem Tagesausflug nach Konstanz, verbunden mit einer Schifffahrt, wurden die Mühen der Mitglieder belohnt.

Kassiererin Helga Maier berichtete über eine positive Entwicklung der Finanzen. Eine rege Diskussion gab es um den Sieben-Moore-Pfad. Er bringe Gefahren mit sich, weil Holzbohlen zum Teil morsch seien, sich aber niemand für die Ausbesserungen zuständig erkläre. Mit der vorhandenen Hinweistafel: „Betreten auf eigene Gefahr“ sei dem Wanderer nicht gedient.

Am kommenden Karfreitag wird das Gugelstüble wieder geöffnet werden. Am Sonnenwendhock am 21. Juni wird der Musikverein Niederhof für die musikalische Unterhaltung sorgen, während am 5. November der letzte Betriebstag sein wird. Während Elfriede Stoll wieder sechs Wanderungen in der näheren Umgebung anbietet, werden die übrigen Wanderungen in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald Rickenbach gemacht.

Informationen im Internet: www.schwarzwaldverein-herrischried.de