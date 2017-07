Herrischried Der Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried betreibt eine erfolgreiche Nachwuchsausbildung

Der Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried will trotz der gestiegenen Hallenmiete den Mitgliedsbeitrag stabil halten. Die Jugend nimmt rege an den drei Leistungstests teil.

Mit Isabel Künsting als neuer Schriftführerin und Elke Herr als kommissarischer Sportwartin geht der Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried in das kommende Vereinsjahr. Zahlreiche Kinder und Jugendliche absolvierten in der vergangenen Saison erfolgreich verschiedene Tests. Obwohl die Miete für die Eishalle erhöht wurde, bleiben die Mitgliederbeiträge vorerst stabil, wurde in der Hauptversammlung bekanntgegeben.

Turnusgemäß standen Teilneuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Dabei wurde Isabel Künsting zur neuen Schriftführerin gewählt, ihre Vorgängerin Klara Janovska-Gehrmann hatte das Amt zur Verfügung gestellt. Die stellvertretende Vorsitzende Yasmine Fernandez-Künsting und Jugendwartin Melanie Krüger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Bis zur nächsten turnusgemäßen Neuwahl wird Elke Herb das Amt der Sportwartin kommissarisch verwalten.

Erfolgreich hatten zahlreiche Kinder und Jugendliche an den verschiedenen Eislauftests für Nachwuchssportler teilgenommen, zwölf Kinder absolvierten den vereinsinternen Pinguintest für die Jüngsten, vier den ebenfalls vereinsinternen Tannentest. Sarah Ruschulte, Anja Herb und Jan Gehrmann bestanden den Test zum Freiläufer, einem Test der Deutschen Eislaufunion, bei dem auch Sprünge und Pirouetten gefragt sind. Trainerin Melanie Krüger lobte das Engagement der Kinder und Jugendlichen, mit dem sie sich auf die Prüfungen vorbereitet hatten. Der Dank des Vereins galt den Eltern, die zum Teil Fahrzeiten von einer Stunde in Kauf nehmen, um ihren Kindern das Eislaufen in Herrischried zu ermöglichen.

In der kommenden Saison, die Anfang November beginnt, wird neben dem Training für Jugendliche und Erwachsene auch ein zweiwöchiges Schnuppertraining angeboten, und zwar im November und im Januar. Ab der kommenden Saison wird die Miete für die Eishalle erhöht, die Mitgliedsbeiträge sollen aber vorerst stabil bleiben, sagte Kassierin Helga Förster. Es solle zunächst abgewartet werden, wie man finanziell mit der Erhöhung zurande komme, fuhr sie fort.

Ein großes Lob sprach Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert dem Verein für die gute Jugendarbeit aus, der Verein sei ein Aushängeschild für die Gemeinde. Die Leistung von Vereinen sei für die Gesellschaft von großer Bedeutung und nicht mit Geld zu bezahlen, fuhr er fort. Eckerts Dank galt dem Verein zudem, weil, wie er sagte, die Erhöhung der Hallenmiete ohne Murren akzeptiert worden sei.

Der Verein

Der Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried wurde am 16. Juni 1994 gegründet. Derzeit sind 60 Eisläufer – 48 Jugendliche und zwölf Erwachsene – aktiv. Seit der Vereinsgründung haben 48 Kinder und Jugendlichen den Pinguintest, 117 den Tannentest und 63 den Freiläufertest absolviert.

